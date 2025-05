Vitinha : « Luis Enrique, c’est l’entraîneur parfait »

Vitinha est l’un des hommes forts du PSG lors de cette saison 2024-2025. Le milieu de terrain portugais est sous le charme de Luis Enrique et Joao Neves.

Depuis deux saisons, Vitinha s’est imposé comme l’un des cadres de l’effectif de Luis Enrique. Le milieu de terrain portugais est un titulaire indiscutable et réalise de très belles performances sur le terrain. Dans une interview accordée à BeIN Sports, l’ancien du FC Porto a encensé son entraîneur, Luis Enrique, son compère au milieu de terrain, Joao Neves, avant de saluer le côté famille du PSG.

Le PSG, une famille ?

« Oui. Parfois, on le voit sur le terrain et cela ne se passe pas en dehors du terrain. Mais ce n’est pas le cas. En dehors du terrain, on est vraiment une famille. Il y a vraiment une bonne connexion, une bonne ambiance dans les entraînements. C’est vraiment un privilège d’être dans une équipe comme ça. Il faut vraiment aller jusqu’à la fin et réaliser notre rêve. »

Luis Enrique

« Luis Enrique, c’est l’entraîneur parfait. Il a tout fait ici. Il a vraiment bien géré les hommes, il a bien travaillé tactiquement, techniquement. Il n’y a pas une chose qu’il n’a pas bien faite. Ce n’est pas facile de le faire. Pas seulement dans la partie football, mais aussi dans la partie humaine. La partie humaine, c’est parfois plus important que la partie football. »

Ma qualité principale ?

« La lecture du jeu, peut-être. J’aime bien analyser le jeu, comprendre ce que l’équipe a besoin dans les différents temps du match. Voir les choses avant les autres ? J’essaie. »

La jeunesse de l’équipe

« J’ai 25 ans et j’ai l’impression d’être vieux dans cette équipe. C’est vrai qu’à 25 ans, tu as un peu d’expérience. Mais dans une équipe de jeunes, tu te sens déjà l’un des plus vieux et c’est bizarre. J’aime bien avoir ce rôle dans le groupe. J’aime bien faire partie de ce milieu de terrain avec plein de jeunes. C’est un privilège de partager le terrain avec eux parce qu’on se pousse les uns et les autres pour grandir, évoluer, jouer mieux. Il y a beaucoup de compétitions pour jouer. »

Joao Neves

« Lui, la première fois que je l’ai vu en sélection nationale, j’étais impressionné. Il a encore une vie pour progresser, pour continuer à nous régaler. Depuis que je joue au foot, je ne sais pas si j’ai vu un joueur qui m’a impressionné aussi vite. Il ne faisait pas des choses hors du commun, mais des choses de vieux (rire), comme un joueur avec beaucoup d’expérience. La façon dont il est à l’aise sur le terrain, la façon dont il est à l’aise avec nous aussi, même quand il parle. C’est un privilège pour nous de l’avoir. Il faut qu’il reste avec nous longtemps parce qu’il est essentiel. Plus que ça, il est une grande personne aussi. J’aime bien. »