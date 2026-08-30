Vitinha, Marquinhos… Les chiffres clés après Lille / PSG 

Vendredi soir, le PSG a concédé le nul sur la pelouse de Lille en marquant deux buts dans le temps additionnel. Deux jours après ce choc (2-2), petit retour en chiffres sur cette affiche.

Pour son deuxième match de la saison en Ligue 1, le PSG a vécu le même scénario que contre Rennes. Mené de deux buts, le club de la capitale a réussi à arracher le match nul. Un petit exploit car c’est seulement la deuxième fois sur les 60 dernières saisons de Ligue 1 qu’une équipe évite la défaite malgré 2 buts de retard en entrant dans le temps additionnel, après l’OGC Nice contre l’Olympique Lyonnais le 3 avril 2011 (2-2 également), indiquent les doubles champions d’Europe sur leur site internet. Le PSG a ainsi évité la défaite malgré 2 buts de retard lors de chacun de ses 2 premiers matches de la saison de Ligue 1, soit autant de fois que lors des 17 précédentes fois où le club de la capitale s’est retrouvé mené 2-0 en championnat.

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Marquinhos dans le top 20 des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG

Magnifique buteur et extraordinaire passeur lors de ce match contre Lille, Vitinha a éclaboussé de son talent cette fin de match complètement folle qui a permis au PSG de repartir avec le point du nul. L’international portugais a inscrit son quinzième but en Ligue 1 depuis son arrivée à Paris et délivré sa quinzième passe décisive en championnat. Buteur égalisateur contre le Lillois, Marquinhos a inscrit son 27e but en Ligue 1 et le 44e toutes compétitions confondues. Cela lui permet d’entrer dans le top 20 des meilleurs buteurs de l’histoire des Rouge & Bleu à égalité avec David Ginola.