Vitinha, Mayulu, buts… Les chiffres clés avant Lille / PSG

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de ce choc.

Avant la trêve internationale, le PSG se déplace à Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1 ce dimanche soir. Le club de la capitale jouera son 15e match de son histoire sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy pour un bilan exceptionnel de 11 victoires, trois nuls et seulement une défaite. Comme l’indique Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des champions d’Europe, les Parisiens aiment marquer contre le LOSC. En effet, le PSG a fait trembler les filets à 32 reprises lors de ses dix derniers matches de Ligue 1 contre Lille, soit une moyenne d’un peu plus de trois buts par match.

Deux caps symboliques pour Mayulu et Vitinha

Annoncé titulaire ce soir au milieu de terrain, Senny Mayulu devrait jouer son 50e match sous le maillot du PSG. Le titi parisien devrait accompagner Warren Zaïre-Emery et Vitinha dans l’entrejeu parisien. L’international portugais devrait atteindre la barre symbolique des 100 matches en Ligue 1. Enfin, ce sera le 105e match officiel entre le PSG et Lille. Le bilan est à l’avantage du club de la capitale avec 46 victoires, 26 nuls et 32 défaites. Lille était devenu le 6e club à atteindre le cap symbolique des 100 matches face aux Rouge et Bleu, après Monaco (115 matches), Lyon (112 matches), Bordeaux, Marseille et Nantes (110 matches).