Vitinha, Mendes, Kvaratskhelia… Les résultats des internationaux du PSG

Hier soir, plusieurs joueurs du PSG étaient concernés par des matches avec leurs sélections nationales. Il y a eu deux victoires pour une défaite.

La trêve internationale bat actuellement son plein. Hier, six joueurs du PSG étaient concernés par des matches internationaux. Vainqueur de ses deux premières rencontres des Qualifications à la Coupe du monde 2026, le Portugal voulait faire la passe de trois contre l’Irlande afin de se rapprocher du Mondial. Pour cette rencontre, Roberto Martinez avait décidé de titulariser Nuno Mendes et Vitinha. Dans un match lors duquel il a eu la maîtrise du ballon et qu’il a dominé, le Portugal a eu du mal à percer la défense très basse de l’Irlande. Il aura fallu attendre le dernier quart d’heure pour voir la Seleçao possiblement s’offrir la victoire. Après une main dans la surface, l’arbitre siffle un penalty. Cristiano Ronaldo se présente, mais voit sa tentative être repoussée par le gardien irlandais. Alors que l’on se dirige vers un score de parité, Roberto Martinez décide de faire rentrer Gonçalo Ramos (83e), le supersub du PSG. Dès son premier ballon, il tente une tête qui passe à côté du but irlandais. Il faudra attendre les arrêts de jeu pour voir Ruben Neves enfin faire exploser le verrou irlandais d’une tête sur un centre de Trincao (1-0 91e). Avec ce précieux succès, le Portugal pourrait se qualifier pour la Coupe du monde mardi soir en cas de succès contre la Hongrie et d’un non succès de l’Arménie contre l’Irlande dans l’autre match du groupe.

Ibrahim Mbaye buteur avec la France U19

De son côté, la Géorgie affrontait l’Espagne lors de ses Qualifications à la Coupe du monde 2026. Touché au mollet contre Auxerre, Khvicha Kvaratskhelia était bien titulaire dans ce match dans le duo d’attaque avec Georges Mikautadze. Malheureusement pour les Géorgiens, c’est l’Espagne qui a totalement dominé cette rencontre et qui s’est logiquement imposée grâce à des buts de Pino (24e) et Oyarzabal (64e). Les Géorgiens ont eu beaucoup de mal dans cette rencontre, eux qui n’ont tiré pour la première fois qu’à la 79e minute de jeu et qui n’avaient touché aucun ballon dans la surface espagnole avant les dix dernières minutes de jeu. Pour son retour sur les terrains, le numéro 7 du PSG a joué 69 minutes, mais n’a rien pu faire offensivement. Avec cette défaite, la Géorgie se retrouve troisième de son groupe avec trois points. Elle devra absolument s’imposer mardi soir en Turquie, deuxième avec trois points d’avance, si elle veut encore prétendre à une place en barrage, la première place de ce groupe semblant s’offrir à l’Espagne. Enfin, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou disputaient un match amical avec l’équipe de France U19 contre la Suisse. Le premier cité était titulaire alors que le second commençait la rencontre sur le banc. Lors d’un match prolifique (5-3), Ibrahim Mbaye a fait trembler les filets à une reprise. Quentin Ndjantou est, lui, entré en cours de match. Les deux titis pourront encore se monter mardi avec un match amical contre les Pays-Bas.