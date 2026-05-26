Vitinha ne pense pas que la finale de l’année dernière sera un avantage pour le PSG contre Arsenal

Samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Pour Vitinha, avoir joué la finale la saison dernière ne donne pas un avantage au PSG par rapport aux Gunners.

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions, le PSG retrouvera Arsenal à ce stade de la compétition. Tenant du titre après avoir étrillé l’Inter Milan en finale la saison dernière (5-0), le club de la capitale voudra faire la passe de deux face à Arsenal samedi après-midi. L’un des artisans de la première Ligue des champions de l’histoire des Rouge & Bleu et du très bon parcours lors de cet exercice 2025-2026, Vitinha estime que le PSG n’aura pas un avantage sur Arsenal du fait qu’il ait joué la finale la saison dernière.

« Nous devons être prêts, et nous serons prêts »

« La finale de la saison dernière, un avantage pour le PSG par rapport à Arsenal ? L’année dernière, c’était l’année dernière, c’est différent. Il n’y a qu’un seul match. C’est la finale de la Ligue des champions. Nous serons prêts. Nous devons être prêts, et nous serons prêts, lance le numéro 17 du PSG dans une interview accordée à TNT Sports. C’est incroyable, car je pense que nous avions déjà cette mobilité l’année dernière, mais cette année, c’est encore mieux. Plus nous jouons, mieux nous nous connaissons, mieux nous comprenons nos schémas de jeu, nos dynamiques, nos déplacements. La vérité, c’est que nous sommes déjà parfaitement synchronisés, nous savons ce qui va se passer. Quand c’est comme ça, nous savons ce qui va se passer, et l’adversaire, lui, ne le sait pas. C’est très difficile à suivre. C’est ce qu’il y a de plus important. Enfant, je rêvais de jouer une finale de Ligue des champions. L’an dernier, nous avons eu le privilège de jouer et de gagner. Aujourd’hui, disputer une deuxième finale de Ligue des champions et la remporter serait un rêve. »