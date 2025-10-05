Vitinha nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de Ligue 1 du mois de septembre

Vitinha est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de la saison. Le milieu de terrain est nommé pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de septembre.

Le PSG a réalisé un très bon début de saison. Avant cette septième journée, le club de la capitale était leader de Ligue 1 avec cinq victoires et une défaite en six rencontres. Vitinha est l’un des protagonistes de ce bon début de saison parisien. Le milieu de terrain portugais est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de la saison, voire même le meilleur. Auteur de trois passes décisives en trois matches lors du mois de septembre, l’international portugais a été nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre de Ligue 1.

En concurrence avec Del Castillo et Thauvin

Le numéro 17 du PSG est en concurrence avec Romain Del Castillo et Florian Thauvin. Le premier cité a réalisé un très gros mois de septembre avec le Stade Brestois avec trois buts et deux passes décisives en trois rencontres. De son côté, le Lensois a marqué un but lors de ses trois matches joués lors du mois écoulé. Pour voter pour Vitinha, cela se passe par ici.