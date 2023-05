Vitinha : « Nous sommes le PSG et on ne craint personne »

Vitinha a été la première recrue du PSG de l’été dernier. Après des débuts prometteurs, il a un peu baissé de pied. Ces dernières semaines, il alterne le bon et le moins bon. Pour Prime Video, il s’est confié sur cette première saison à Paris.

Vitinha a participé à 46 matches toutes compétitions confondues avec le PSG cette saison. Il a marqué deux buts et délivré trois passes décisives. À quelques jours de la fin de sa première saison à Paris, l’international portugais a évoqué son arrivée au micro de Prime Video. »Je suis arrivé ici à Paris, je pense que c’était le 30 ou le 31, je ne sais plus trop. J’ai signé au PSG et je suis retourné au Portugal pour deux ou trois jours. J’avais organisé ce diner (avec ses amis et sa famille, ndlr) et c’était vraiment bien. C’était une sorte d’accomplissement d’arriver dans un si gros club. Toute ma famille et mes amis étaient heureux et je voulais marquer le coup.«

« C’est un plaisir de jouer avec eux »

Le milieu de terrain portugais a ensuite évoqué le fait de côtoyer des stars du football quotidiennement. « C’est un plaisir de jouer avec eux, je ne parlerais pas de pression. J’ai déjà joué avec pas mal de très bons joueurs en équipe nationale, à Porto ou à Wolverhampton, mais arriver à Paris avec des joueurs parmi les meilleurs du monde dans la même équipe c’est vraiment un plaisir. C’est quelque chose que je garderai toujours en moi. Et je le raconterait à mes petits-enfants. Partager des moments avec eux c’est parfait. »

« Quand on a eu vraiment besoin de gagner, on l’a fait »

Le numéro 17 du PSG est aussi revenu sur son premier but avec le maillot Rouge & Bleu, inscrit contre Lens. « Je l’attendais depuis longtemps, c’était quelque chose comme mon 40e match. J’aurais aimé y parvenir un peu plus tôt mais c’est cool que ce soit arrivé car j’attendais depuis tellement longtemps. C’était important pour moi aussi. Je ne suis pas un buteur mais nous avons tous besoin de marquer pour ressentir cette première fois avec le PSG, j’étais très content. Je devrais essayer plus souvent car le ressenti est incroyable. C’était un match important que nous devions gagner et nous l’avons fait. Quand on a eu vraiment besoin de gagner, on l’a fait. Comme à Marseille ou ici contre Lens. Nous sommes le PSG et on ne craint personne. On ne peut pas craindre Lens même si c’est une grande équipe qui réalise une belle saison. On ne peut pas les craindre et on ne les a pas craints c’est pour cela qu’on leur a montré qu’on était les meilleurs. Et on doit continuer pour gagner le championnat. »

