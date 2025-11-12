Vitinha nouveau meilleur passeur de Ligue 1

Dimanche soir, lors de la victoire du PSG contre Lyon (2-3), Vitinha a été double passeur décisif. Deux offrandes qui lui permettent d’être meilleur passeur de Ligue 1.

Vitinha est très certainement le meilleur joueur du PSG depuis le début de la saison. L’international portugais est le métronome du jeu parisien et arrive à faire briller ses coéquipiers. Dimanche soir, lors de la victoire du PSG contre Lyon en clôture de la douzième journée de Ligue 1 (2-3), le milieu de terrain a été décisif à deux reprises.

Cinq passes décisives depuis le début de la saison

Il a lancé magnifiquement dans la profondeur Warren Zaïre-Emery pour l’ouverture du score du PSG, puis sur sa récupération sur Tanner Tessmann qui a amené au but de Khvicha Kvaratskhelia, même si ce dernier aurait dû être annulé en raison d’une faute du numéro 17 du PSG selon la Direction de l’arbitrage de la FFF. Deux offrandes qui lui permettent de prendre la tête du classement des meilleurs passeurs de la Ligue 1 en délogeant Adrien Thomasson et ses cinq offrandes, mais qui en a réalisé plus sur coup de pied arrêté. Vitinha abordera donc le badge de top passeur sur son maillot contre Le Havre le 22 novembre prochain (21h05, Ligue 1 +), à l’issue de la trêve internationale.