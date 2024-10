Ce mardi soir, plusieurs internationaux du PSG disputaient leur dernier match de cette trêve internationale avec des résultats diverses.

Le retour à la compétition du PSG approche. Avant la réception du RC Strasbourg ce samedi, Luis Enrique va récupérer son groupe au compte-gouttes dans les heures et jours à venir. Et ce mardi soir, plusieurs internationaux du PSG disputaient leur dernier match avec leur sélection : Nuno Mendes (90 minutes), Vitinha (88 minutes), João Neves (0 minute) Fabian Ruiz (82 minutes), Marquinhos (90 minutes), Lucas Beraldo (0 minute) Willian Pacho (90 minutes) et Achraf Hakimi (90 minutes). Et surtout, aucun blessé n’est à signaler.

Ecosse / Portugal (0-0)

Dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Nations, le Portugal affrontait l’Ecosse. Pour cette rencontre, Roberto Martinez avait décidé de titulariser Nuno Mendes, en latéral gauche, et Vitinha, en relayeur droit. Dans un match sans éclat, les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). La Seleção das Quinas conserve sa place de leader dans ce groupe 1, avec trois points d’avance sur la Croatie (7 pts). Face au bloc bas des Ecossais, le latéral parisien a tenté d’apporter sa vitesse dans son couloir gauche mais sans succès. Il a livré un match propre avec 7 duels remportés (sur 9), 104 ballons touchés et 92% de passes réussies (72/78). Comme face à la Pologne quelques jours plus tôt, l’ancien du Sporting a disputé l’intégralité du match.

De son côté, Vitinha a également tenté d’apporter du danger avec deux passes clés dans cette rencontre. Milieu de terrain ayant touché le plus de ballons (99), le joueur parisien a également tenté sa chance à deux reprises, sans succès. Mais le numéro 17 des Rouge & Bleu s’est comporté comme un véritable patron de l’entrejeu, comme le souligne A Bola, qui lui attribue la note de 7/10. « Une première mi-temps un peu plus en retrait, un peu plus loin devant Palhinha, beaucoup plus audacieux en seconde période. Il a assumé le rôle de patron du milieu de terrain portugais. Il a servi de cerveau, de puncheur et même de lanceur. » Concernant João Neves, il est resté sur le banc. La recrue estivale n’a pris part à aucune des deux rencontres de cette trêve internationale.

Le XI du Portugal : D.Costa – Cancelo (Semedo, 88e), A.Silva, Dias, N.Mendes – Vitinha (J.Félix, 88e), Palhinha (R.Neves, 61e), B.Fernandes – F.Conceiçao (B.Silva, 61e), C.Ronaldo (c), D.Jota (Leão, 61e)

Classement Ligue A, groupe 1

Portugal – 10 pts (+4) Croatie – 7 pts (+1) Pologne – 4 pts (-2) Ecosse – 1 pt (-3)

Espagne / Serbie (3-0)

De son côté, l’Espagne continue de surfer sur sa forme du moment. Les champions d’Europe 2024 se sont facilement imposés face à la Serbie (3-0) dans cette 4e journée de Ligue des Nations. Titulaire, Fabian Ruiz a disputé 82 minutes dans cette rencontre. Et le milieu du PSG s’est montré décisif sur une magnifique passe pour Alvaro Morata (65e). La Roja avait pris l’avantage très tôt dans cette rencontre grâce à Aymeric Laporte (5e). Alex Baena a donné un score plus ample à son équipe (77e). Avec ce succès, l’Espagne valide son ticket pour le Final 8 de la Ligue des Nations en mars prochain.

Comme toujours, Fabian Ruiz a montré un visage plus séduisant avec sa sélection. Positionné dans le double pivot du 4-2-3-1 de Luis de la Fuente, l’ancien du Napoli est monté en puissance au fil de la rencontre et a délivré 4 passes clés (75 ballons, 90% de passes réussies). Une bonne performance globale saluée par Marca : « Il peut et doit apparaître davantage car il a eu beaucoup de liberté pour jouer sur tout le terrain. Sa dernière passe a manqué lors d’un premier acte de domination espagnole totale. Après la pause, il est monté en puissance et a délivré la passe décisive qui a conduit au but de Morata. »

Le XI de l’Espagne : Raya – Porro, Vivian (Cubarsi, 82e), Laporte, Cucurella – Zubimendi, F.Ruiz (A.Garcia, 82e) – Oyarzabal, Merino (P.Gonzalez, 65e), Baena (Zaragoza, 79e) – Morata ((c), Joselu, 79e)

Classement Ligue A, groupe 4

Espagne – 10 pts (+7) Danemark – 7 pts (+3) Serbie – 4 pts (-3) Suisse – 1 pt (-7)

🎥 Le but d’Alvaro Morata sur une passe de Fabian Ruiz ! 🎯



Magnifique ! 🤩



pic.twitter.com/amOiaSTP2n — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 15, 2024

Brésil / Pérou (4-0)

Dans la zone Amérique du Sud, les qualifications pour la Coupe du monde 2026 se poursuivaient dans la nuit de mardi à mercredi. Opposé à l’avant-dernier du groupe, le Brésil s’est facilement imposé face au Pérou (4-0). Titulaire et capitaine, Marquinhos a disputé l’intégralité de la rencontre tandis que Lucas Beraldo est une nouvelle fois resté sur le banc. La Seleção brasileira a pu compter sur un doublé sur penalties de Raphinha (38e, 58e) et des buts des deux entrants Andreas Pereira (71e) et Luiz Henrique (74e). Avec ce deuxième succès de suite, le Brésil reste à portée du podium (4e).

Pas mis en danger par la faible sélection péruvienne, Marquinhos s’est contenté de distribuer depuis l’arrière (81 ballons touchés, 90% de passes réussies) mais a pris peu de risque dans ses passes. Il a remporté son unique duel du match (1/1). Le média brésilien Globo Esporte attribue la note de 6/10 au défenseur du PSG : « Il est difficile d’évaluer la performance des défenseurs centraux face à un adversaire aussi inefficace en attaque. Le Brésil n’a guère été inquiété. Comme on l’a dit lors du match contre le Chili, le sentiment demeure que nous pourrions prendre plus de risques et faire plus de passes verticales à la pause – surtout dans un match d’attaque contre défense. »

Le XI du Brésil : Ederson – Vanderson, Marquinhos (c), Gabriel, Abner – Gerson, B.Guimaraes (André, 79e) – Savinho (Luiz Henrique, 69e), Raphinha (M.Pereira, 78e), Rodrygo (A.Pereira, 69e) – Igor Jesus (Endrick, 78e)

Uruguay / Equateur (0-0)

De son côté, Willian Pacho était également titulaire ce mardi soir avec l’Equateur et a disputé l’intégralité du match dans une défense à cinq. Malgré un score nul et vierge face à l’Uruguay (0-0), le défenseur parisien est apparu en difficulté dans cette rencontre. Il n’a remporté aucun de ses duels (0/3), a perdu 12 ballons et a seulement réussi 73% de ses passes en affichant un déchet sur son jeu long (1/5). Avec ce résultat nul, le deuxième 0-0 de suite, La Tri se place en 5e position (13 pts), à trois unités du podium.

Le XI de l’Equateur : Galindez – Preciado, F.Torres, Pacho, Hincapié (c), Estupiñan (Chavez, 90e) – Franco, Caicedo, Minda (Arroyo, 80e) – Plata (Yeboah, 90e), Valencia (Rodriguez, 59e)

Classement qualifications Coupe du monde 2026 (zone Amérique du Sud)

Argentine – 22 pts (+14) Colombie – 19 pts (+7) Uruguay – 16 pts (+7) Brésil – 16 pts (+6) Equateur – 13 pts (+2) Paraguay – 13 pts (+0) Bolivie – 12 pts (-10) Venezuela – 11 pts (-2) Pérou – 6 pts (-11) Chili – 5 pts (-13)

République centrafricaine / Maroc (0-4)

Pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (21 décembre 2025 au 18 janvier 2026), le Maroc continue de se préparer pour cette compétition. Après sa large victoire face à la République centrafricaine (5-0) samedi dernier, les Lions de l’Atlas se sont une nouvelle fois imposés largement face au même adversaire (0-4), dans le cadre des éliminatoires à la CAN 2025, grâce à un doublé d’Eliesse Ben Seghir (34e, 37e), un penalty de Youssef En-Nesyri (50e) et un but d’Ez Abde (65e).

Le latéral du PSG, Achraf Hakimi, était une nouvelle fois titulaire avec le brassard de capitaine et a disputé l’intégralité de la rencontre. Le Marocain de 25 ans est dans la lignée de ses dernières performances et continue d’arpenter son couloir droit avec une grande liberté. Même s’il n’a pas été décisif par le but ou la passe, l’ancien de l’Inter a délivré 5 passes-clés dans cette rencontre et a été un danger permanent pour l’adversaire. Présent dans les duels (4/6 remportés), Achraf Hakimi a régulièrement été recherché par ses partenaires en étant le joueur ayant touché le plus de ballons (93) dans cette rencontre.

Le XI du Maroc : Mohamedi – Hakimi (c), Harkass, Aguerd (Belahyane, 81e), , Belammari – Ounahi, Amrabat, Ben Seghir (Saibari, 68e) – Rahimi (Adli, 67e), En-Nesyri (El Kaabi, 80e), Ez Abde (Sahraoui, 68e)

Classement groupe B Éliminatoires CAN 2025