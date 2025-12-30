Vitinha : « Offrir la Ligue des champions aux supporters du PSG, c’était magnifique »

Vitinha enchaîne les interviews ces derniers jours. Pour Marca, le numéro 17 du PSG est revenu sur l’année 2025 exceptionnelle des Rouge & Bleu avant de se projeter sur la suite.

Vitinha a été l’un des protagonistes de l’année 2025 historique du PSG, qui l’a vu remporter un sextuplé presque inédit dans le football mondial, dont la Ligue des champions, tant espérée par le club de la capitale et ses supporters. Métronome des champions d’Europe, l’international portugais a terminé troisième du Ballon d’Or et a reçu le trophée de meilleur milieu de terrain lors des Globe Soccer Awards. Dans une interview accordée à Marca, Vitinha s’est confié sur l’année écoulée et sur les attentes pour l’année 2026.

La saison 2024 / 2025

« Oui, parfaite, ou presque. On peut regretter de ne pas avoir remporté la Coupe du monde des clubs, mais la vérité est que nous étions une fois de plus présents au moment décisif après un tournoi exceptionnel, et nous avons échoué de peu à la victoire. Et aussi parce que Chelsea était meilleur, il faut le dire. 2025 a été une année parfaite, ou presque, et je suis très heureux d’avoir réalisé une si belle saison avec toute l’équipe. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée, viser encore plus haut, et si possible, faire mieux que ces six titres. »

La Ligue des champions, le titre le plus spécial ?

« Oui, sans aucun doute, le plus important était la Ligue des champions. Il est vrai que gagner un titre comme la Ligue des Nations avec l’équipe nationale du Portugal est également très important et a une signification différente, un symbolisme différent. Mais, gagner la Ligue des champions est le rêve de tout joueur, et l’avoir fait à Paris, où elle était si attendue, et l’offrir aux supporters, c’était magnifique, un souvenir que je chérirai toute ma vie. C’était incroyable. »

La clé du succès du PSG ?

« Nous faisons passer le collectif avant tout et lorsque vous faites cela, les reconnaissances des individualités arrivent. Mais d’abord, il y a l’équipe, je l’ai dit dans mon discours lors de la collecte de ce prix Globe Soccer. Je me concentre et je me prépare à cela, je joue pour l’équipe, à tout moment je fais ce que je pense être le mieux pour que mon équipe gagne des matchs et des titres. Et puis viennent ces prix, naturellement. »

Indispensable au PSG ?

« Il n’y a personne d’indispensable au PSG. Comme je l’ai dit, nous sommes une équipe, nous avons déjà montré que nous sommes toujours une équipe, nous continuons à gagner et à être très compétitifs même si nous avons beaucoup d’absences de nombreux joueurs qui sont toujours avec une équipe. Je dirais que, indispensables dans cette équipe, nous sommes tous ou aucun. »

Son année 2025

« Je sais que 2025 a été l’année de ma véritable consécration et celle où j’ai ressenti la reconnaissance de tous, mais je pense avoir déjà réalisé de très bonnes performances lors des saisons précédentes, même si elles n’ont peut-être pas bénéficié d’une aussi grande visibilité. Au final, mon travail est reconnu de tous, et j’en suis très heureux car c’est aussi important pour moi. »

Ce que lui demande Luis Enrique

« Beaucoup de choses. Il y a énormément de choses que nous travaillons chaque jour à l’entraînement, mais ce qui ne manque jamais avec Luis Enrique, c’est l’engagement. De ce point de vue, personne ne peut lui faire défaut. »

L’aspect du jeu qu’il préfère

« J’aime vraiment avoir le ballon au pied et sentir que le jeu passe par moi. C’est ce que j’essaie toujours de faire. Gérer le jeu, savoir quand accélérer, quand ralentir, quand attaquer, quand il vaut mieux conserver la possession et la maintenir – c’est ce que j’aime le plus. Bien sûr, marquer des buts est toujours spécial, mais je préfère ça. »

La Coupe du monde avec le Portugal

« Une victoire du Portugal à la Coupe du monde, envisageable ? Bien sûr que oui ! Au Portugal, nous avons une très bonne sélection et nous sommes l’un des candidats, bien qu’il y ait aussi d’autres très bonnes sélections parmi les candidats. Quoi qu’il en soit, nous devons essayer de tout gagner à nouveau avec le PSG, nous devons essayer et continuer à grandir et à nous améliorer chaque jour. Et essayer de gagner la Coupe du monde. Dans l’équipe nationale, mes coéquipiers sont également formés pour répéter une saison aussi inoubliable que celle-ci, bien sûr. Nous savons que c’est très, très difficile, mais si nous continuons sur le même chemin et que nous n’oublions pas ce qui nous a conduits au succès, nous allons essayer de le répéter. Ensuite, il y a beaucoup de conditions et de détails pour l’obtenir ou non. Cette année, nous avons eu beaucoup de capacité de travail, beaucoup, et cela a beaucoup de mérite, mais je suis sûr que nous avons également eu de la chance dans les moments décisifs, et nous aurons besoin de l’avoir à nouveau. Mais pour avoir de la chance, il faut travailler et au PSG, nous allons travailler à nouveau pour y parvenir.«