Vitinha : « On a eu des difficultés pour trouver la bonne solution »

Dans un match soporifique, le PSG n’a pas réussi à se défaire d’un Lorient qui défendait très bas. Les Parisiens ont concédé un match nul frustrant (1-1).

Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Lorient. Face à un bloc très bas, le PSG n’a pas réussi à se montrer dangereux en première mi-temps. Il faudra attendre les entrées en jeu de Vitinha et Joao Neves à la mi-temps pour voir le PSG se montrer plus dangereux. Les Parisiens vont réussir à ouvrir le score par l’intermédiaire de Nuno Mendes. Mais deux minutes après, Lorient a égalisé. Les Parisiens n’arriveront pas à faire trembler les filets, Lorient se recroquevillant devant son but. À l’issue de ce match nul (1-1), Vitinha a analysé ce partage des points.

« Ce soir, on était pas fluides dans notre attaque »

« On a eu des difficultés pour trouver la bonne solution pour attaquer. Ce soir, on était pas fluides dans notre attaque et quand c’est comme ça, ça devient difficile. Mon entrée ? Les joueurs qui sont rentrés ont essayé de faire quelque chose de différent, mettre un peu plus de vitesse avec le ballon, créer des nouveaux espaces, avoir un peu plus de tranquillité avec le ballon et le faire tourner un peu, analyse le numéro 17 du PSG au micro de Ligue 1 +. On a réussi à marquer mais après, dans une décontraction, ils ont réussi à marquer et après on n’a pas réussi à remarquer. »