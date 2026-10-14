Vitinha : « On a prouvé que l’on était une grande équipe »

Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé contre Manchester City dans le choc de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Vitinha est revenu sur ce succès parisien.

Pour son premier choc de la saison en Ligue des champions, le PSG se déplaçait ce mercredi soir à Manchester pour y défier City pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue. Après une première mi-temps XXL, le PSG s’est finalement imposé de deux buts contre des Citizens qui n’ont pas abdiqué malgré trois buts de retard à la mi-temps (2-4). Troisième buteur du match, Vitinha a été élu homme du match. Au micro de Canal Plus, l’international portugais est revenu sur ce beau succès parisien.

« Je suis très fier de cette équipe »

« On retient beaucoup de choses positives. C’est vrai que l’on prend plus de plaisir quand on joue une première mi-temps comme ça plutôt que la deuxième. Mais c’est normal, on joue à l’extérieur dans un stade difficile et contre une équipe fantastique. C’est vrai que la vérité, c’est un peu ce qu’il se passe en deuxième mi-temps. C’est plus réel que ce que l’on a fait en première période, qui était exceptionnel. On pouvait même encore marquer plus de buts, mais on sait souffrir et bien jouer ensemble. C’est important aussi. On l’a déjà fait plusieurs fois les saisons précédentes. C’était un match très difficile, j’ai beaucoup de fierté dans cette équipe. Encore une fois, on a prouvé que l’on était une grande grande équipe. Il faut continuer, ce n’est que le début. On est en octobre, c’est une longue saison. Une victoire importante ? Bien sûr, c’est trois points. C’est important pour le chemin dans la phase de ligue. C’est vrai que, comme je l’ai dit, on aimerait faire tous les matches comme la première mi-temps, mais c’est impossible. Il y a beaucoup de positif, il y a aussi du négatif à améliorer, c’est normal, on est en octobre mais la plupart c’est positif. C’est un grand résultat ici. Je suis très fier de cette équipe, de tout le monde, de ceux qui sont rentrés et de ceux qui commençaient. On montre à chaque fois que l’on est une vraie équipe. Ça me remplit le cœur. Mon but avec la déviation de Warren Zaïre-Emery ? Il a fait exprès. Il a vu avec sa nuque, c’est important pour un milieu. Il a très bien vu, il a laissé le ballon et j’ai pu finir avec un but. Donc c’est parfait. »