Vitinha : « On a tout fait mais malheureusement on a pas pu gagner »

Ce mercredi soir, le PSG affrontait Newcastle lors de la dernière journée de la phase de ligue des champions. Les Parisiens ont concédé le nul et devront passer par les barrages.

Le PSG souhaitait se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions directement avec une place dans le top 8 de la phase de ligue de la Ligue des champions. Mais dans un match où il a encore une fois pêché dans la finition, le PSG a concédé le nul contre Newcastle (1-1) et devra encore une fois passer par les barrages pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Seul buteur du match côté PSG, Vitinha a regretté, au micro de Canal Plus Foot, la non-présence dans le top 8 des Rouge & Bleu.

« Maintenant il faut voir qui on va affronter »

« On a fait plus que ce qu’il fallait pour gagner le match et être dans les huit premiers. C’était ça notre objectif. On a tout fait pour ça mais malheureusement, encore une fois, dans un match que l’on a dominé, où on a eu trop d’occasions, on n’a pas pu gagner. Voilà, maintenant il faut voir qui on va affronter. Satisfait du contenu ? Oui, je suis content de ce qu’a produit l’équipe. Il faut être un peu froid pour ça. Bien sûr que le résultat, ce n’est pas de notre gout. On voulait la victoire, que des victoires toujours. Mais il faut voir le contenu. On a encore une fois fait un grand match contre une équipe très difficile, très physique. Comme je l’ai dit, on s’est procuré trop d’occasions pour gagner le match, pour marquer. Malheureusement, encore une fois, on n’a pas pu marquer le but qui aurait suffi. »