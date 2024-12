Vitinha : « On a tout fait pour se rendre le match facile »

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé contre Lyon (3-1). Buteur sur penalty, Vitinha a tenu à saluer la très belle performance de son équipe, avant d’encenser Désiré Doué.

Avec les faux pas de Marseille et de Monaco, le PSG pouvait prendre sept points d’avance en tête de la Ligue 1. Pour cela, les Parisiens devaient s’imposer sur la pelouse du Parc des Princes contre Lyon après deux matches nuls consécutifs en championnat. Les Parisiens ont rapidement pris les commandes avec des buts d’Ousmane Dembélé et Vitinha. Les Lyonnais vont réussir à revenir, mais le PSG ne va pas trembler et réussir à sécuriser sa victoire par l’intermédiaire de Gonçalo Ramos (3-1). Au micro de DAZN, Vitinha a salué la performance de son équipe et tenu à mettre en lumière Désiré Doué, auteur d’une prestation XXL ce soir.

« Ça fait du bien de retrouver la victoire »

« Ça fait du bien de retrouver la victoire à Salzbourg et maintenant à la maison, devant nos supporters. Ça fait plaisir. Il faut continuer. Nettement supérieur à Lyon ? Je pense que les cinq derniers matches contre Lyon, on a toujours été supérieur à eux. Je pense que lors de ce soir, on s’attendait à ça aussi. C’est clair que Lyon est aussi une grande équipe. On espérait un match difficile, mais on a tout fait pour se le rendre facile. Je pense que la clé dans ce match, c’était après la mi-temps, parce que l’on n’a pas très bien fini la première mi-temps après le but de Lyon. C’était la clé de bien rentrer dans la deuxième mi-temps. Mais voilà, on a gagné, ça fait du bien. Il faut enchaîner maintenant. Le plan du coach ? C’est comme d’habitude. À chaque match, on a toujours un détail qu’il faut faire différemment. Ça dépend de l’équipe que l’on a en face. On a bien respecté le plan, on a bien joué, on a marqué. On pouvait marquer encore plus. On a bien défendu quand il le fallait. Une bonne victoire, contre une bonne équipe. On va continuer. Désiré Doué homme du match ? Oui. On est tous heureux pour lui. Pour le but qu’il a marqué à Salzbourg, pour le match d’aujourd’hui. Ça aide l’équipe. Les joueurs qui n’ont pas beaucoup de minutes, qui rentrent et qui font des matches comme ça, ça grandit l’équipe, cela va nous emmener loin. »