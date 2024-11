Vitinha : « On ne peut pas le nier, la situation est difficile »

Sur la pelouse du Bayern Munich, le PSG s’est incliné sur la plus petite des marges. Les Parisiens se mettent en grande difficulté pour la suite de la compétition.

Après un début de campagne européenne difficile, le PSG se devait de l’emporter contre le Bayern Munich ce mardi soir pour se relancer dans la compétition et maintenir ses chances de qualification pour la phase finale de la Ligue des champions. Dans un match plaisant à voir, les deux équipes se sont procurées des occasions. Mais comme depuis le début de la saison, les Parisiens ont manqué de réalisme et ont concédé un but après une erreur de Matvey Safonov (1-0). Pour croire en une qualification, le PSG va devoir s’imposer lors des trois dernières rencontres. Au micro de Canal Plus Foot, Vitinha est revenu sur ce revers.

« On a pas de chance dans cette Ligue des champions »

« C’est difficile de parler. On a tout donné. On sort avec l’impression que cela aurait été un match différent si on n’avait pas eu le carton rouge. Après le rouge, c’était difficile de faire les efforts physiques. Le Bayern a joué avec un joueur en plus, c’était beaucoup plus difficile. La première mi-temps, c’était un match de vraie pression entre les deux équipes, difficile à jouer. Ils ont créé plus d’occasions en première mi-temps, mais le but, c’est sur un corner. C’est difficile de parler. Une nouvelle défaite, cela montre les limites du PSG ? Non, moi, je continue à dire que l’on a une très bonne équipe. On peut jouer et battre les meilleures équipes. Malheureusement, on a pas de chance dans cette Ligue des champions. On n’a pas eu de chance dans les autres matches. Avec le rouge, chance ou pas, ça devient difficile de jouer. Le degré d’inquiétude ? On ne peut pas le nier, la situation est difficile. Il reste trois matches et il faut gagner les trois matches. On va tout faire pour ça. »