Vitinha, Pacho, Lee… Les joueurs du PSG profitent de leurs derniers jours de vacances

Les joueurs du PSG vont reprendre le chemin de l’entraînement mercredi matin. Ils profitent de leurs derniers jours de vacances avant de retrouver le Campus de Poissy.

Après une saison 2024-2025 historique, le PSG va retrouver le chemin de l’entraînement mercredi après-midi sur les pelouses du Campus de Poissy. Après trois semaines de vacances, les joueurs de Luis Enrique ont commencé leurs préparations individuelles avant de retrouver leurs coéquipiers dans deux jours. Certains profitent de leurs derniers jours de vacances pour assister à des matches de leurs anciennes équipes. C’est le cas de Vitinha, qui était dans les tribunes de l’Estadio do Dragao afin de venir regarder le match amical du FC Porto, son club formateur, contre l’Atlético de Madrid. Lorsqu’il est apparu sur les écrans géants de l’enceinte, il a reçu une très belle ovation. Il a ensuite remercié le public pour cette marque d’attention. Sur le terrain, son ancien club s’est imposé contre les Colchoneros (1-0).

A voir aussi : Willian Pacho décoré par l’Assemblée nationale d’Equateur

Lee Kang-in a observé Tottenham

De son côté, Willian Pacho a passé ses vacances en Équateur. Le défenseur central du PSG a, lui aussi, assisté à un match de son club formateur, l’Independiente del Valle. Et ce dernier s’est imposé contre El Nacional lors de la 23e journée de la Serie A équatorienne (1-0). Un succès qui permet à l’Independiente del Valle de conserver sa place de leader avec six points d’avance sur son dauphin, le LDU Quito. Enfin, Kang-in Lee a, lui, assisté au match amical entre Tottenham et Newcastle (1-1). L’international sud-coréen a donc pu analyser le futur adversaire du PSG en finale de la Supercoupe d’Europe le 13 août prochain.