Vitinha pointe du doigt le manque d’efficacité du PSG

Malgré une domination outrageante, le PSG a concédé la défaite sur la pelouse du Sporting, qui a été chirurgicale (2-1). Les Parisiens devront aller chercher le top 8 contre Newcastle.

Le PSG affrontait le Sporting CP ce mardi soir lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le club de la capitale a encore une fois péché dans la finition. Surpris deux fois, les Parisiens avaient repris espoir avec un magnifique but de Khvicha Kvaratskhelia. Avec cette défaite (2-1), le PSG devra aller chercher sa qualification dans le top 8 mercredi prochain contre Newcastle. Au micro de Canal Plus Foot, Vitinha a regretté le manque d’efficacité de son équipe.

« C’est un film que l’on a déjà vu beaucoup de fois »

« C’est simple à expliquer. On a contrôlé le match, on a eu beaucoup d’occasions, mais on n’a pas marqué. C’est un film que l’on a déjà vu beaucoup de fois. Malheureusement, dans deux moments de déconcentration, deux erreurs. Ce n’est pas un manque d’engagement, mais un manque de concentration. On a pris deux buts et ça nous a coûté la défaite. Ce n’est pas la première fois que le PSG tire beaucoup et ne gagne pas ? Comme je l’ai dit, c’est un film que l’on a déjà eu beaucoup de fois. Ça passe beaucoup de fois, beaucoup plus que l’on a envie de l’avoir. On fait ce que l’on peut avec les occasions, mais après, si on ne marque pas, ça devient difficile. Mais quand ça passe, il ne faut pas encaisser le but. Là, on en a encaissé deux et on ne peut pas faire ça. Ce n’est pas un bon soir pour nous en termes de résultat. »