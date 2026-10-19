Vitinha prend la défense de João Neves et Kvaratskhelia

À la veille d’affronter le FC Barcelone en Ligue des champions, le milieu du PSG, Vitinha, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match ce lundi.

J-1 avant le choc entre le PSG et le FC Barcelone en phase de ligue de la Ligue des champions. Une rencontre attendue par toute la planète football entre deux formations en forme. Présent en conférence de presse d’avant-match ce lundi, le milieu parisien, Vitinha, a répondu aux questions des médias.

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Comment se sent le groupe après les deux victoires ? (PSG TV)

« Très bien. C’étaient deux gros matchs difficiles. Contre City, c’était dur. À Strasbourg aussi, on n’a pas commencé comme on le voulait et il fallait renverser le match. Maintenant, on a un grand match. On a tous hâte que le match arrive. C’est un privilège pour un joueur comme moi d’être présent dans une telle affiche. »

Quel type de rencontre entre deux équipes offensives ? (PSG TV)

« Je pense qu’on a tout réuni pour avoir un très grand match. Ce sont deux grandes équipes, avec beaucoup d’individualités de qualité. Un peu à l’image du match contre le Bayern, ce sont deux équipes qui veulent tout le temps le ballon et qui vont presser. On espère un très bon match pour tout le monde. »

Est-il dans une bonne période ?

« Oui, c’est une bonne période, individuellement. Mais ce n’est pas seulement grâce aux buts que je suis bien. Mais oui, je suis dans un bon moment individuellement. J’espère être bien demain aussi. »

Est-ce une finale avant l’heure entre le PSG et le FC Barcelone ?

« C’est trop tôt. On est en octobre. On sait bien comment les choses changent pendant la saison. La vérité d’octobre n’est pas la même qu’en mars. C’est toujours un grand match. On a toujours hâte de jouer et c’est l’un des meilleurs matchs en ce moment entre deux des meilleures équipes d’Europe, avec le Bayern. On s’attend à un match très intéressant. L’équipe et moi, on a hâte de jouer ce type de match. »

Le début de saison difficile de Kvaratskhelia

« Tu ne peux pas trouver une explication. Pour tous les joueurs, il y a des hauts et des bas. Ce qu’on essaye de faire, c’est d’être le plus constant possible, que nos périodes basses ne soient pas trop basses pendant longtemps. C’est ce qui se passe avec un, deux, trois joueurs. Comme le coach le dit souvent, ce sont des hauts et des bas qui arrivent aux joueurs. J’espère que lui (Kvaratskhelia) et tout le monde seront au mieux pour demain. »

A-t-on peur d’affronter un Lamine Yamal en grande forme ?

« Peur ? Non, je ne dirais pas de la peur. C’est un grand joueur, l’un des meilleurs du monde. Ce qu’il fait en ce moment est incroyable. C’est un joueur exceptionnel. C’est intéressant de jouer contre ce type de joueur, mais il n’y a pas que lui. On sait qu’il est spécial et différent, mais si tu ne parles que de Lamine, c’est un peu injuste pour toute l’équipe du Barça. On va d’abord affronter une grande équipe, et pas seulement Lamine. Il y a de grandes individualités partout sur le terrain, mais il y a surtout une grande équipe.

Comme face à Manchester City, est-ce un match particulier ?

« À l’image de City, c’est un gros match, le type de match que l’on veut jouer. Même si ce n’est pas décisif, ce sont des points qui comptent dans la phase de ligue. On a très hâte de jouer ce match, même si on sait qu’il n’est pas décisif. On a envie de montrer à quel niveau on est et de voir aussi le niveau du Barça. »

Doit-il changer de rôle pour contrer le milieu du FC Barcelone ?

« On verra ce qui sera mieux à faire tactiquement pour affronter le Barça. C’est vrai qu’ils ont un milieu extraordinaire, avec des joueurs incroyables. Moi, j’aime bien la manière dont ils jouent. Mais, d’abord, il faut voir ce qui sera le mieux à faire tactiquement pour casser le pressing adverse. On a très bien réussi à le faire face à City en première période, qui était aussi une équipe difficile à affronter. Parfois, il faut être un peu plus bas et parfois un peu plus haut. On verra. »

La période difficile traversée par João Neves

« C’est un peu la même réponse que pour Kvaratskhelia. Ça arrive d’être un peu moins bien. Je ne dis pas que c’est le cas, c’est juste que les gens commencent à parler lorsqu’il y a un match où il ne joue pas. C’est normal, c’est la concurrence comme le disait Unai Emery lorsqu’il était ici. On a beaucoup de bons joueurs. Cet été, on a réussi à signer encore plus de bons joueurs. De la même façon que le coach dit que Warren est titulaire, je dis aussi que João Neves est un titulaire. On a beaucoup de titulaires dans cette équipe, avec des joueurs qui sont aptes tout le temps. Cette concurrence est très saine et positive pour tout le monde. Ça nous force à être à notre maximum. »

Le rôle de leader de Dembélé dans ce type de match

« Ça fait déjà un bout de temps qu’il est devenu le leader de cette équipe. Pour moi, dans ce type de match, il a toujours répondu présent. Ce qu’il nous apporte dans ce type de match, c’est unique. On espère que demain, il sera encore là pour nous donner des frissons. Ousmane mérite plus d’éloges. On sait tous ce qu’il est capable de faire. On espère qu’il sera à un grand niveau demain. »

Quel milieu de terrain aura la clé du match ?

« Ce sera très intéressant de voir demain qui réussira à dominer le milieu de terrain. Savoir qui va contrôler davantage le match, si quelqu’un peut avoir ce contrôle parce que les deux équipes vont vouloir mettre la pression sans ballon. Quand elles auront le ballon, les deux équipes voudront contrôler le match, mais c’est difficile quand les deux équipes veulent mettre cette pression. On verra ce qui se passera demain. En tout cas, ce sera un très bon match, avec de très bons milieux de terrain et deux bonnes équipes. »

Son évolution depuis son arrivée au PSG

« Oui, je me sens différent. C’était un long chemin aussi. C’est ma cinquième année. Il nous manque toujours des choses. Le coach nous dit toujours qu’il faut s’améliorer dans beaucoup d’aspects et je suis heureux que ce soit comme ça. C’est vrai que c’est un beau chemin, mais difficile aussi. Je ne veux pas mettre en avant un seul aspect, je dirais plutôt que c’était un beau chemin. Je suis en train de le continuer, ce n’est pas fini. C’est ma cinquième année et j’espère que ça continuera comme cela, avec des titres collectifs importants. »

Est-ce qu’un joueur du PSG va remporter le Ballon d’Or ?

« Je l’ai déjà dit en conférence de presse : ça me semble plus juste que ça revienne à un joueur du PSG qui a remporté la Ligue des champions. Mais c’est vrai qu’il y a de très bons joueurs et qu’il y a une grosse concurrence pour remporter ce trophée. Je pense que Kylian (Mbappé), Lamine (Yamal), Kane, Olise… ça va être difficile de savoir qui va gagner. Pour moi, le plus juste serait un Parisien. »

La clé du match face au FC Barcelone

« Je ne dis pas que ça se passera comme cela, mais je dirais que ce sera un peu comme le match contre le Bayern, avec une équipe qui presse tout le temps. Je pense qu’au début, ça va être un peu fou, avec deux équipes qui essayeront d’avoir le ballon et qui presseront. Je pense qu’il y aura beaucoup d’espaces. Au fil du match, je pense qu’il y aura une baisse de rythme d’une des deux équipes, et l’autre pourra en profiter. »

Comment faire pour continuer à rester tout en haut du football ?

« L’une des clés sera la concurrence. C’est quand le coach te pousse à en faire plus et ne te laisse pas dans ta zone de confort. C’est quand il y a de grands joueurs qui te poussent à faire le maximum, sinon tu peux sortir. Je pense que c’est ça la clé. C’est difficile de rester à ce niveau pendant longtemps. On l’a déjà vu à plusieurs reprises ces dernières années. Ce qu’on arrive à faire pour le moment, c’est difficile mais on continue à le faire. Ça fait trois-quatre ans qu’on arrive à le faire, même l’année où on a perdu en demi-finale (contre Dortmund). L’une des clés, c’est surtout l’exigence du coach et la concurrence dans cette équipe. »