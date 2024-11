Dans cette affiche de Ligue des champions, le PSG a connu une véritable désillusion avec une défaite sur le gong face à l’Atlético de Madrid (1-2).

Le PSG a vécu une défaite cruelle face à l’Atlético de Madrid (1-2). Largement dominateur, le club parisien a été puni par les Colchoneros sur le gong après une nouvelle rencontre avec une multitude d’occasions gâchées. Après la rencontre, Vitinha est revenu sur cette défaite douloureuse, au micro de Canal Plus.

Ce qui a conduit à cette défaite

« C’est difficile. On est bien rentré dans le match avec un but. Après, on a encaissé un but dans un moment de distraction, un petit détail et ça a fait la différence. Après, on n’a pas trouvé la meilleure manière pour créer des occasions, d’attaquer et de garder la tête froide. On a essayé, notre objectif était de gagner et on a cherché cela jusqu’à la dernière minute. Malheureusement après une dernière chance, on a encaissé un but. C’est dur. »

Les choses auraient-elle été différentes avec un vrai attaquant de métier dans la surface ?

« On ne saura jamais. C’était ça notre plan de jeu. On peut améliorer notre façon de garder la tête froide. Encore une fois, on avait les occasions mais on n’a pas marqué. Prendre un but comme ça, c’est vraiment dur. »

Le PSG a-t-il le niveau de cette Ligue des champions ?

« Bien entendu qu’on a le niveau, il reste encore quatre matches et on va faire tout ce que l’on peut pour passer. »