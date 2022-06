[MAJ] Vitinha sera l’une des premières recrues du PSG

Intronisé directeur du football du PSG vendredi dernier, Luis Campos est déjà au travail. Il multiplie les déplacements partout en Europe et les réunions pour renforcer l’effectif Rouge & Bleu. Ce vendredi, la presse portugaise, dont A Bola, indiquait que le champion de France était prêt à lever la clause libératoire de Vitinha, cette dernière étant de 40 millions d’euros. Le PSG n’est pas seul dans ce dossier puisque Manchester United serait aussi prêt à s’offrir les services de l’international portugais.

Ce vendredi soir, RMC Sport confirme que le PSG suit Vitinha de près. Bruno Andrade, journaliste spécialiste du football portugais pour UOL Esporte va plus loin et explique que le milieu de terrain (22 ans) est sur le point de quitter le FC Porto pour rejoindre les Rouge & Bleu. Le champion de France est prêt à lever l’option d’achat incluse dans son contrat. Un contrat de cinq ans l’attendrait au PSG.

Fabrizio Romano explique de son côté le PSG a trouvé un accord avec le joueur, qui est la priorité de Luis Campos pour renforcer le milieu de terrain. Le club de la capitale et Porto sont actuellement en pourparlers. Il est considéré comme un top player pour le présent et le futur des Rouge & Bleu. Enfin, Santi Aouna – spécialiste mercato de Foot Mercato – confirme les informations de Fabrizio Romano. Le club portugais aimerait que le payement soit échelonné sur trois ans. Enfin, O Jogo est catégorique ce vendredi soir, Vitinha sera un joueur du PSG. Les dirigeants franciliens auraient accepté de payer les 40 millions d’euros de la clause libératoire de l’ancien joueur de Wolverhampton. Un contrat de cinq ans attend le joueur à Paris.

[MAJ 21h45] Loïc Tanzi explique que cette piste est menée par Luis Campos, Antero Henrique et Nasser Al-Khelaifi et qu’elle pourrait rapidement aboutir. Le contrat n’est pas signé mais que Vitinha devrait bien être l’une des premières recrues du PSG.

Paris Saint-Germain have reached an agreement on personal terms with Portuguese midfielder Vitinha. He’s Luís Campos priority for the midfield – talks now in progress with Porto. 🚨🇵🇹 #PSG

He’s considered a “top player” for present and future by PSG. More to follow soon. pic.twitter.com/i6LHXU9zDB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2022