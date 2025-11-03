Vitinha : « PSG / Bayern Munich ? Ce sont les deux meilleures équipes d’Europe »

A la veille de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, la conférence de presse d’avant-match s’est tenu ce lundi depuis le centre d’entraînement parisien. Avant Luis Enrique, c’est Vitinha qui a répondu aux questions des journalistes.

Les retours de Fabian Ruiz et Joao Neves à ses côtés

« Ça fait du bien d’avoir le groupe presque au complet avec les retours de Joao et Fabian. Peu importe le milieu qui jouera , on sera prêt ».

Les deux meilleures équipes d’Europe

« C’est mieux de parler sur le terrain qu’ici mais oui, ce sont les deux meilleures équipes d’Europe. Le Bayern est dans une forme fantastique, nous aussi, on est bien, sur la lancée de l’année dernière ».

Marquinhos depuis le victoire en C1

« C’est vrai qu’il est heureux, ça se voit sur son visage On est content pour lui, ça fait longtemps qu’il essaie de gagner et heureusement on l’a fait. Il reste le leader qu’il était avant. Dans la parole, dans sa présence. On a un grand leader et un grand joueur ».

Aller chercher le 4/4 en LdC

« On a tous hâte de jouer ce type de match, on veut enchaîner et une quatrième victoire. Ce sera un match difficile pour les deux équipes ».

A propos d’Harry Kane

« C’est l’un des meilleurs joueurs du monde; Il a des chiffres incroyables chaque saison, il a commencé cette saison d’une façon incroyable avec des chiffre stratosphériques. Mais le Bayern est avant tout une attaque qui défend et attaque ensemble ».

La forme d’Ousmane Dembélé

« Dans ce type de matchs en particulier, tu veux toujours jouer avec les meilleurs. Il est le Ballon d’or, c’est est meilleur mais ça dépend du coach. Je le vois bien, il s’entraîne, il est content. J’espère qu’il sera bien pour le match. S’il est là, c’est encore mieux ».

L’intensité du match face au Bayern Munich

« Ce sera comme aux Etats-Unis, un match serré partout avec des duels en un-contre-un partout. Les deux équipes veulent tout le temps le ballon, ce sera intéressant. Le match va se décider sur des petits détails comme aux Etats-Unis, ça va être très intense. On a hâte de jouer ».

Son rôle de leader

« Je dois continuer dans cet aspect de leader. En tant que vice-capitaine, j’essaie de contrôler pendant le match, de parler avec mes coéquipiers, de me sentir comme l’un des leaders. J’ai beaucoup de marge ».

Les éloges pour Nuno Mendes

« Il est dans une forme incroyable, il a très bien commencé cette saison. Il me facilite beaucoup les choses, c’est un grand joueur. c’est le meilleur latéral gauche du monde. J’espère qu’il va gagner son duel avec Olise, un grand joueur ».

Un manque d’efficacité au PSG ?

« C’était déjà dans la discussion l’année dernière, il y avait un manque d’efficacité mais c’est venu naturellement ».