Vitinha : « Quand tu ne marque pas, ça devient difficile »

Ce mercredi soir, le PSG se déplaçait à Bilbao dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Malgré des occasions, le PSG a concédé le nul (0-0).

Après son succès contre Tottenham (5-3), le PSG se déplaçait sur la pelouse de Bilbao dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a dominé, surtout en seconde période, le PSG s’est procuré plusieurs occasions franches sans réussir à marquer. Les Parisiens concèdent donc un match nul. Au micro de Canal Plus, Vitinha a regretté les occasions manquées de son équipe (0-0).

« On a eu trop d’occasions que l’on a malheureusement ratées«

« Un bon résultat pour Paris ? Non parce que l’on veut toujours la victoire quand on rentre sur le terrain. Le problème c’est que dans un match comme ça de Champions League, quand tu ne marque pas, ça devient difficile. On a eu trop d’occasions que l’on a malheureusement ratées. Ça peut passer, ça arrive. Mais ça fait la différence dans ce type de match parce que si tu marques, ça change tout. Pourquoi une première mi-temps aussi compliquée ? C’est normal, ils sont très bien rentrés avec l’aide de leurs supporters. En deuxième mi-temps, on savait qu’ils allaient baisser de rythme. C’est ce qu’il s’est passé. On a pas réussi à marquer quand on avait l’occasion de le faire. Encore du travail pour retrouver le PSG de la fin de saison dernière ? Il y a toujours du travail. Mais je pense que si on marque, on ne dit pas ça à la fin. Mais le football c’est comme ça. On marque pas, ça se voit. Il faut continuer. »