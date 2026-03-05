Vitinha réagit aux rumeurs l’envoyant au Real Madrid

Vitinha est l’un des cadres du onze du PSG. L’international portugais attise les convoitises du Real Madrid. Mais il ne compte pas quitter le club de la capitale.

Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029, Vitinha se sent bien à Paris. Pilier du onze de Luis Enrique, l’international portugais fait partie des meilleurs joueurs du monde. Avec ses performances, il attise les convoitises des plus grands clubs européens. Depuis plusieurs semaines, on annonce un Real Madrid pressant dans ce dossier, tentant de le convaincre de rejoindre le club madrilène lors du prochain mercato estival. Du côté du PSG, on ne souhaite évidemment pas entendre parler d’un départ de son maestro. Dans un documentaire sur sa vie à Paris de trois épisode dont le premier épisode a été diffusé hier soir sur la chaîne de télévision portugaise Canal 11, Vitinha a été interrogé sur cet intérêt du Real Madrid à son égard.

« Ce serait une bêtise de partir »

« Ce serait une bêtise de partir. Je ne pense pas que ce soit le mieux pour moi en ce moment. Je me sens super bien ici au PSG. J’ai l’impression que les gens ici m’aiment beaucoup et je pense que j’ai réussi à mériter cette affection. J’adore être ici, ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable. » Dans cette interview, il a également expliqué ne pas être intéressé par un transfert en Arabie saoudite. « Il ne faut pas être naïf. Je suis plus attaché à une carrière stable. Je gagne déjà très bien ma vie ici en Europe, dans un grand club. Doubler ou tripler mon salaire ne me rendrait pas plus heureux. » Vitinha a également évoqué le fait qu’il puisse être considéré comme le meilleur milieu du monde. « Je n’aime pas dire que je suis le meilleur. Cela paraît arrogant, car cela reste toujours une opinion. Mais je sais que je fais partie de ce groupe. »

« Joao Neves, je l’ai encouragé à venir car je savais que ce serait très bénéfique pour nous »

Le numéro 17 du PSG a également encensé son coéquipier Joao Neves. « J’ai ressenti un impact dès que je l’ai vu en sélection, il n’était pas encore au PSG. Son arrivée, si jeune, mais déjà si mature, si adulte. Je sais ce que ça m’a coûté, le temps qu’il m’a fallu pour m’acclimater et m’intégrer. Et lui, il était si naturel. On voyait tout de suite une forte personnalité. C’est rare d’arriver avec ça, et lui, il l’avait. On est très accueillants, il aurait pu être un peu plus timide, mais il a toujours été très gentleman, malgré son jeune âge. » Vitinha a également expliqué avoir essayé de convaincre Joao Neves de signer au PSG, alors que Bruno Fernandes tentait de le convaincre de rejoindre Manchester United. « J’ai essayé de le convaincre de venir, même s’il ne me connaissait pas très bien. Je l’ai encouragé à venir car je savais que ce serait très bénéfique pour nous. D’après ce que j’ai vu. Je savais que le PSG était intéressé, mais je lui ai dit : “João, si tu peux, je sais que d’autres vont faire pression pour eux, mais j’aimerais vraiment que tu viennes.” Bruno l’a fait, à 100 % [rires]. Malheureusement pour lui, il n’a pas réussi, car il est venu ici et a bien joué. »