Vitinha refuse l’étiquette de favori du PSG contre Liverpool

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Vitinha s’est présenté en conférence de presse.

Après sa victoire contre Toulouse vendredi soir (3-1), le PSG retrouve le Parc des Princes demain soir avec la réception de Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre des Rouge & Bleu en Ligue des champions, Vitinha s’est présenté en conférence de presse. Le milieu de terrain du PSG a évoqué Ousmane Dembélé, sa forme physique, la longue absence de Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, la double confrontation contre Liverpool, le statut de favori…

L’état d’esprit de l’équipe (PSG TV)

« L’état d’esprit est incroyable, on a hâte de jouer ce type de match de Champions League. C’est ce qu’on veut jouer dans le foot. »

Ousmane Dembélé

« Il a toujours été un peu leader même quand il n’était pas capitaine l’année dernière. Quand on voit ce qu’il fait sur le terrain, c’est contagieux pour les coéquipiers. C’est une forme naturelle d’être leader. Après le Ballon d’or, il a ce statut, mais c’est naturel. »

L’adaptation pour lui avec l’absence de Fabian Ruiz et la présence de Warren Zaïre-Emery

« Ce sont deux joueurs (Fabian Ruiz et Zaïre-Emery) différents qui font des choses différentes. On s’adapte à ça mais on a déjà montré que quand quelqu’un n’est pas là, l’équipe prend ses responsabilités, gagne le match et répond présent. Il faut s’ajuster à différentes manières de jouer. »

Sa faculté à ne pas se blesser

« Je ne suis pas robuste! J’ai eu la chance de ne pas avoir trop de problèmes physiques, mais parfois tu ne peux pas contrôler. On est tous professionnels, on récupère bien. »

À lire aussi : Plusieurs retours à l’entraînement du PSG à la veille de Liverpool

Le PSG favori ?

« C’est vous qui le dites, qu’on est favori, comme vous l’aviez dit pour Liverpool l’année dernière, ça ne signifie absolument rien, on connait bien le foot, vous aussi. Il n’y a pas de favori. Même si leur état de forme n’est pas idéal, ça reste une grande équipe avec des grands joueurs. »

Les paroles fortes d’Ousmane Dembélé après Rennes

« Je m’en souviens, on a même parlé de ça. On est tranquille, on se connaît. Je sais qu’il était un peu chaud, c’est normal, il avai un peu raison dans ce qu’il a dit. On l’a bien pris, on a continué et ça a donné un bon résultat. »

La double confrontation de 2025

« On avait eu plus d’occasions, Alisson avait fait plein d’arrêts. C’est ce qu’on veut faire mais ce n’est pas facile. On l’a fait l’année dernière mais on a perdu. Il y avait eu un peu de frustration en fin de match. On s’était dit qu’en jouant comme ça on pouvait gagner, et on l’avait fait. Aujourd’jui, c’est une autre année avec des changements dans les deux équipes. Ça va être un match différent. »

Hugo Ekitike

« C’est un gars fantastique, j’ai bien aimé l’année avec lui. Il a beaucoup de qualités mais malheureusement, ce n’était pas le bon contexte pour lui, il a fait tourner les choses en sa faveur. On n’espère qu’il ne va pas bien jour demain mais je lui souhaite tout le meilleur… à part sur ces deux matches. »