Vitinha, Ruiz, Mayulu… Les chiffres après PSG / Atlético

Dimanche soir, le PSG s’est largement imposé contre l’Atlético de Madrid pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Retour en chiffres sur cette rencontre.

Pour son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs, le PSG affrontait l’Atlético de Madrid dimanche soir. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a surclassé les Colchoneros (4-0). C’est le troisième match de suite durant lequel le club de la capitale n’encaisse pas de buts, égalant sa meilleure série du genre sous Luis Enrique. Il s’agissait du dixième match remporté dans une compétition internationale en 2025, un record sur une année civile (9 en 1994), indique le PSG sur son site internet.

Senny Mayulu plus jeune buteur européen de l’histoire de la Coupe du monde des clubs

Buteur et nommé homme du match contre les Espagnols, Vitinha a réussi 98.3% de ses passes face à l’Atlético de Madrid hier (112/114), le meilleur pourcentage pour un milieu du PSG ayant tenté au moins 100 passes depuis Leandro Paredes en mars 2022 (99% -101/102 contre Bordeaux en Ligue 1). Également buteur, Fabian Ruiz a marqué son sixième but de la saison avec le PSG, soit autant que lors de ses deux premiers exercices cumulés avec le club de la capitale (3 en 2022/23 et 2023/24). Le milieu espagnol est le joueur de Luis Enrique ayant marqué le plus de buts depuis l’extérieur de la surface cette saison (3). Lors de ce match contre l’Atlético, Senny Mayulu a aussi fait trembler les filets. Le titi du PSG est impliqué sur quatre buts lors des cinq derniers matches. (trois buts, une passe décisive). À 19 ans et 29 jours, Senny Mayulu est devenu le plus jeune buteur européen de l’histoire de la Coupe du Monde des clubs, effaçant des tablettes Nicolas Anelka, buteur en 2000 (20 ans et 297 jours).