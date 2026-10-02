Vitinha se confie sur son nouveau positionnement avec le Portugal

Buteur lors de la victoire convaincante du Portugal face au Danemark (4-2) ce jeudi, le milieu du PSG Vitinha est revenu sur la performance de sa sélection et son positionnement sur le terrain.

Trois victoires en trois matchs pour le Portugal de Jorge Jesus. Après leurs succès face au Pays de Galles (1-0) et à la Norvège (2-1), les Portugais ont réalisé leur meilleure performance face au Danemark ce jeudi, pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des nations. Dans un match spectaculaire, le tenant du titre s’est imposé sur le score de 4-2. En l’absence de Cristiano Ronaldo, qui a décidé de quitter le rassemblement en raison d’un différend avec son sélectionneur, le Portugal a affiché un visage séduisant, à l’image des prestations des deux Parisiens, Nuno Mendes et Vitinha.

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« C’est positif pour moi de sortir de ma zone de confort »

Utilisé dans un rôle plus offensif, le milieu des Rouge & Bleu a ponctué sa belle performance par son premier but en sélection. Après la rencontre, le double champion d’Europe a été interrogé sur ce positionnement peu habituel, dans des propos rapportés par A Bola : « Cela me confère d’autres responsabilités. Cela me permet d’être plus libre, d’occuper des zones plus offensives, de construire le jeu lorsque je dois monter et que je sens que l’équipe en a besoin. Je couvre davantage le terrain et c’est positif pour moi de sortir de ma zone de confort. Ce n’est pas une première dans ma carrière : au FC Porto, je jouais déjà dans un milieu de terrain à deux. »

Le joueur du PSG est revenu en détail sur la performance de la Seleção das Quinas : « Je pense qu’au-delà de la victoire, c’est vraiment le contenu de la prestation qui compte. C’était notre meilleure prestation jusqu’à présent. Nous avons progressé au fil de ces trois matchs et plus nous passons de temps avec l’entraîneur, plus nous assimilons ses idées et plus nous gagnons en dynamisme. La vérité, c’est que, défensivement, nous avons toujours été solides et performants, et je pense qu’aujourd’hui, nous avons également franchi un cap sur le plan offensif, et j’espère donc que nous continuerons sur cette lancée. Mais c’est une victoire très difficile, il faut le dire. C’est difficile de jouer ici, face à une bonne équipe comme le Danemark. Je pense qu’au-delà de la victoire, nous avons livré une excellente prestation. »

Enfin, le milieu de 26 ans a également plaisanté sur ses deux grandes premières : son premier but en sélection et son premier but de la tête : « Deux premières. mon premier but de la tête, c’est le premier que je marque. Et ma première en sélection, mieux vaut tard que jamais (…) Ils ne peuvent plus me taquiner là-dessus, les gars ne cessent de plaisanter sur ma taille. »

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Vitinha inscrit son premier but en sélection… de la tête !



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