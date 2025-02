Vitinha se félicite de la belle victoire du PSG contre Brest

Ce mardi soir, le PSG se déplaçait à Guingamp pour défier Brest en barrage aller de la Ligue des champions. Paris s’est largement imposé (0-3) et a pris un bel avantage en vue du match retour.

Après s’être qualifié pour les barrages de la Ligue des champions grâce à trois victoires lors de ses trois derniers matches de la phase de ligue, le PSG affrontait Brest pour le compte des barrages aller de la compétition européenne. Dans un match où il a très peu tremblé, le club de la capitale s’est largement imposé grâce à des buts de Vitinha, sur penalty, et un nouveau doublé du sérial buteur, Ousmane Dembélé (0-3). Au micro de Canal Plus, Vitinha, élu homme du match, a salué la performance de son équipe.

« Le PSG, c’est une vraie équipe ? A mon avis, on peu dire ça depuis longtemps. Bien sûr, quand tu as les résultats, tu peux plus dire ça, confirmé ça. On est content mais ce n’est pas fini. On attend Brest au Parc. On sait que cela va être un match compliqué parce que cette équipe ne lâche pas. »