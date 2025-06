Vitinha : « Si on peut ajouter ce titre à cette saison déjà historique, ce serait encore plus incroyable »

Ce soir (21 heures, TF1, DAZN), le PSG affronte l’Atlético de Madrid pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Vitinha a évoqué ses ambitions dans la compétition.

Le PSG retrouve les terrains ce dimanche soir avec la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs contre l’Atlético de Madrid. Après la finale de la Ligue des champions, de nombreux joueurs du PSG ont été convoqués en sélection nationale avant de retrouver le club de la capitale pour disputer la Coupe du monde des clubs. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Equipe, Vitinha a évoqué cette nouvelle compétition.

La Coupe du monde des clubs

« On est heureux de ce qu’on a fait, gagner une Ligue des champions est indescriptible. Mais ça ne s’arrête pas là. Après il y a eu la Ligue des nations, maintenant on a la Coupe du monde des clubs. C’est non-stop. C’est une compétition qu’on veut gagner. On a tout gagné, si on peut ajouter ce titre à cette saison déjà historique, ce serait encore plus incroyable. C’est difficile après une telle saison, après de nombreux matches, après des voyages, en sélection et en club, pour nous comme pour les autres clubs. On essaie de combattre la fatigue. On essaie de compenser avec la joie et la hâte de jouer une nouvelle compétition, d’être dans un autre pays, ici aux États-Unis.«

Le PSG favori ?

« On n’était pas favoris de la Ligue des champions et on l’a emporté. Les gens vont attendre plus de nous mais on sait ce qui nous a amenés jusqu’ici, si on le répète on sera déjà plus proche de la victoire. Beaucoup de choses ont changé depuis qu’on a affronté l’Atlético de Madrid en novembre (1-2). On avait bien joué, on avait bien fait le boulot à part que le ballon n’était pas entré dans le but.«