Vitinha souligne la très belle performance du PSG contre l’Atlético

Lors de la large victoire du PSG contre l’Atlético de Madrid ce dimanche soir (4-0), Vitinha a encore éclaboussé de son talent le match avec un joli but à la clé.

Époustouflant lors de la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG contre l’Inter Milan il y a deux semaines (5-0), Vitinha est très certainement dans la forme de sa vie actuellement. Le milieu de terrain portugais a une nouvelle fois brillé contre l’Atlético de Madrid ce soir avec une emprise sur le jeu, des décalages bien sentis et une rampe de lancement des actions parisiennes. Il a paraphé sa prestation XXL d’un très beau but. Élu homme du match, le numéro 17 du PSG a évoqué cette belle entrée en matière parisienne (4-0).

« On est heureux avec ce résultat »

« On s’est très bien senti, que ce soit moi ou l’équipe, même avec ce type de condition. Il fait chaud, c’est vraiment difficile de jouer dans ces conditions. Mais c’était pour nous comme pour l’Atlético. Je pense que pour eux, c’était plus difficile parce qu’ils n’avaient pas le ballon. C’est ça que l’on a voulu faire, comme toujours, avoir le contrôle du match, avoir le ballon, les faire courir et se procurer des occasions, lance le numéro 17 du PSG au micro de DAZN.Je pense que l’on a tout fait. On pouvait marquer encore plus de buts, mais on est heureux avec ce résultat. Comment je fais pour récupérer ? J’essaye de récupérer le plus possible, de bien dormir et faire toutes les choses que l’on a pour récupérer. Après, c’est ma génétique aussi. J’aime bien courir, donner la solution de passe pour continuer à jouer. Parfois, je vais être mort sur le terrain, je vais avoir de la fatigue. Mais si on peut donner, il faut continuer. Pourquoi j’ai laissé le penalty à Lee Kang-in ? On avait parlé de ça avant, moi, le coach, les autres tireurs. Moi, normalement, je tire, s’il y a Ousmane, c’est Ousmane. On fait le choix. Aujourd’hui, c’était moi. Je ne suis pas attaquant, donc je n’ai pas besoin de buts comme un attaquant. Après, s’il y a 3-0, 4-0 ou un bon score, on donne à un joueur qui est plus attaquant et qui a besoin de buts. C’était le cas de Kang-in, voilà. »