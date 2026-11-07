Vitinha
Image : psg.fr

Vitinha souligne une grande première après la victoire du PSG face à Troyes

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet8 novembre 2026

Vitinha s’est exprimé dans la foulée du succès du PSG devant Troyes au Parc des Princes (1-0, 10e journée de Ligue 1). L’occasion pour lui de souligner le travail XXL accompli entre les deux trêves.

D’une trêve internationale à l’autre, le PSG a tout écrasé sur son passage. Dernière victime en date :le promu troyen. Grâce à Illya Zabarnyi, les Rouge et Bleu ont ainsi validé une victoire étriquée, mais très importante. Vitinha a d’ailleurs souligné la régularité de son équipe au micro de Ligue 1+ après le coup de sifflet final.

Illya Zabarnyi : « Très content d’avoir marqué ce but »

Vitinha déjà focus sur la suite

« C’est la première fois qu’on parvient à remporter tous les matchs entre les deux trêves. C’est très important et ce n’est pas facile d’être aussi régulier. Maintenant, il faut se concentrer sur la sélection. Mais après, il faudra continuer sur cette lancée », a-t-il lancé au micro du diffuseur de ce match.

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