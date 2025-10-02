Vitinha sur les déclarations d’avant-match des Barcelonais : « Nous, on n’en a rien à foutre »

Ce mercredi, le PSG a réalisé une grosse performance dans cette rencontre tant attendue face au FC Barcelone (1-2). Et les Parisiens ont répondu sur le terrain.

Malgré un effectif décimé par les blessures, le PSG a renversé le FC Barcelone (1-2). Menés 1-0, les Rouge & Bleu sont revenus dans le match grâce à une réalisation de Senny Mayulu avant que Gonçalo Ramos offre la victoire sur le gong. Une victoire de champions de la part des Parisiens.

« Tu as des joueurs qui ne jouent pas souvent et ils ont apporté une grande réponse »

Incertain avant le match, Vitinha a pu tenir sa place. En difficulté en première période, le numéro 17 du PSG a montré un autre visage en seconde période, en reprenant le jeu à son compte. Après la rencontre, le joueur de 25 ans est revenu sur la victoire des Rouge & Bleu : « C’est vrai que c’est un match incroyable et moi personnellement je suis fier de cette équipe, vraiment, parce que c’est déjà arrivé plusieurs fois de renverser le résultat. On a cinq joueurs qui normalement sont titulaires et qui ne sont pas là, tu as des joueurs qui ne jouent pas souvent et ils ont apporté une grande réponse. Je veux remercier tous mes coéquipiers », a déclaré le milieu portugais en zone-mixte, dans des propos rapportés par L’Equipe. « Les déclarations de Pedri et Yamal avant le match ? Il y a eu des déclarations avant le match, ça arrive parfois. Nous, on n’en a rien à foutre. On a joué le match, on a gagné et on est contents pour ça. Un exploit ? Je ne sais pas, on est toujours capable de gagner, contre n’importe qui, n’importe où. À l’extérieur, c’est difficile, tu peux juste lâcher et commencer à prendre des buts. Mais nous, on a vraiment fait le contraire et là, c’est fort. On a un groupe très fort, le coach est aussi très fort. Après quand tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, tu sens vraiment que tu es capable de le refaire. »