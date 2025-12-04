Vitinha : « Un back to back en LdC ? Bien sûr ! Qui ne veut pas gagner la Ligue des Champions ? »

A l’occasion de l’entraînement du jour, le club de la capitale a ouvert les portes du Campus PSG aux médias. L’occasion également de rencontrer quelques joueurs qui ont répondu aux questions des journalistes présents sur place. Extraits choisis.

Warren Zaïre-Emery

L’atmosphère dans le groupe

« L’ambiance est bonne, ça montre la mentalité qu’a cette équipe. Il faut continuer dans ce sens-là et retrouver la première place au classement en championnat et se qualifier dans les huit premiers en Ligue des Champions ».

Son cas personnel

“Je me sens bien, j’ai beaucoup analysé mes matchs. Je dirais qu’il y avait un manque de confiance et un manque d’intensité. Ça m’a fait du bien d’aller en Espoirs, de prendre les ballons et d’aller vers l’avant, de s’en foutre un peu et jouer vers l’avant […] Je me suis remis en confiance, maintenant il faut continuer comme ça, continuer à progresser, et vite revenir. C’est des choses qui arrivent dans une carrière de jeune”.

La Coupe du Monde 2026

“C’est toujours dans la tête, maintenant pour y prétendre il faut faire une bonne saison et continuer comme ça”.

Son poste

“Je pense que le latéral du coach n’est pas vraiment un latéral parce qu’il rentre beaucoup à l’intérieur. En vrai quand on a le ballon je me sens comme un milieu. Je me sens juste bien. Le coach me donne beaucoup de consignes et il veut que je sois le meilleur à ce poste donc je ne peux que continuer dans ce sens-là et continuer à progresser”.

Désiré Doué

Le retour de blessure, ses premières sensations

“Je me sens de mieux en mieux, là je me suis entraîné avec le groupe, tout s’est bien passé donc je suis content”.

Une période compliquée pour le PSG ?

“Il y a des victoires, il y a des défaites. Ça fait partie du football. Il ne faut pas se dire qu’on est dans une période inquiétante ou une mauvaise période. Ça fait partie du football, ça fait partie du sport. Il faut continuer à travailler et on va aller chercher la première place très vite”.

Qu’est ce que cette période de convalescence lui a appris ?

“La patience ! Je pense que c’est des périodes où on doit apprendre à être plus patients. Apprendre à être calme aussi, à gérer son temps, son corps, et je pense que j’ai progressé là-dessus”.

Le Golden Boy … puis le Ballon d’Or ?

“Je suis très content d’avoir gagné le Golden Boy. Tout cela vient d’abord par les performances collectives. Si on gagne de grands trophées avec son équipe, en club ou sélection nationale, peut-être qu’un jour je pourrais avoir d’autres trophées individuels, mais je me focalise d’abord sur les performances collectives”.

Vitinha

Un premier bilan de la saison ?

“Un bon bilan. Je pense qu’on est bien, on fait un bon début de saison. Bien sur être deuxième en championnat on aime pas ça, on veut être premier comme toujours. Mais, ce ne sont pas des excuses, mais il y a plusieurs circonstances qui ont de l’influence sur le début de saison : l’enchaînement depuis l’année dernière, le peu de vacances, la fatigue, les blessures … Il y a plein de choses qui influencent, et avec tout ça, nos positions en Ligue des Champions et en championnat, moi je dis que c’est un bon bilan, un bon début de saison”.

Volonté de faire le back to back en Ligue des Champions

“Bien sur ! Qui ne veut pas gagner la Ligue des Champions ? On veut tous la gagner. Un back to back serait incroyable. Mais l’année dernière, même en commençant mal, on voulait la gagner. Ce n’est pas une question d’envie, c’est une question de chance, de bien performer. Nous on va tout faire pour continuer de bien performer en championnat et en Ligue des Champions. On sait qu’il va y avoir des hauts, des bas, de la chance et parfois pas de chance. Mais on va tout faire pour rester là-haut”.

Un changement de technique de tir aux penaltys ?

“Parfois il faut changer un peu pour que le gardien ne soit pas prêt, qu’il ne sache pas ce que je vais faire. C’est important cette imprévisibilité”.

Les éloges de Thomas Franck, coach de Tottenham

“Je ne peux que le remercier. Je me sens honoré de tout ce qu’il a dit sur moi. Mais cela ne signifie rien si je ne continue pas à faire ce que je fais jusqu’à maintenant ».

