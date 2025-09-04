Vitinha : « Un privilège de jouer aux côtés de Joao Neves »

Vitinha a été l’un des meilleurs joueurs du PSG la saison dernière. Il commence également à s’imposer au sein de la sélection portugaise. Il s’est confié sur sa forme actuelle.

Après des débuts poussifs sous le maillot du PSG, Vitinha est devenu un cadre du club de la capitale depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc. L’international portugais commence également à s’imposer comme un joueur important de la sélection portugaise. Ce jeudi, le milieu de terrain s’est présenté en conférence de presse. Il a été questionné sur sa forme actuelle, sur ses statistiques ou bien encore sur son coéquipier au PSG et en sélection, Joao Neves.

Ses statistiques

« Je ne me plains pas de mes statistiques, ni de mes buts, ni de mes passes décisives. Même sans être attaquant, le football actuel est avant tout une question de buts et de passes décisives, et je n’aime pas ça. C’est vrai que c’est un domaine que je veux encore améliorer et enrichir, mais je ne forcerai jamais les choses, car je recherche toujours l’intérêt de l’équipe. C’est un peu le reflet du football actuel : on demande des buts aux défenseurs, aux milieux de terrain… J’espère aider l’équipe nationale. Mais j’ai de bons chiffres. »

Joao Neves

« João est un garçon spécial, et je suis très heureux de voir des choses comme ce week-end. C’est un privilège d’être à ses côtés, et je veux en profiter. Le Ballon d’Or ? Joao Neves le mérite et le méritera certainement, car il fait partie des 30 nominés. Son triplé contre Toulouse ? C’est quelque chose d’unique. Je ne me souviens pas d’avoir vu un joueur réussir un triplé comme celui-là, avec deux retournées. »

A voir aussi : L1 – PSG : Votez pour le but du mois d’août !

Un calendrier avec trop de matches ?

« Hier, j’ai vu les déclarations de Koundé, et cela ne concerne pas seulement le staff technique, qui prépare tous les matchs, mais aussi les joueurs. Je ne suis probablement pas la personne la mieux placée pour parler de la trêve internationale, mais je sens qu’il y a beaucoup de matchs. Je n’aime pas m’en plaindre. J’aime jouer au football ; c’est le plus beau métier du monde. Nous n’avons pas pu jouer notre meilleur football, il y a des blessures… Il n’y a pas grand-chose à dire, juste dire que nous le ressentons. »

La Coupe du monde

« Qui ne rêverait pas de gagner la Coupe du monde ? Ce serait parfait. Nous avons remporté le Championnat d’Europe, pas moi, mais nous l’avons fait, deux Ligues des Nations, j’ai gagné celle-ci. Gagner la Coupe du monde serait parfait. Nous ferons de notre mieux pour gagner. »

Sa saison 2024-2025

« Ma saison dernière ? Je la trouve excellente. C’était vraiment une saison de rêve, une saison dont je me souviendrai toute ma carrière, mais j’espère que le meilleur reste à venir. C’était une saison presque parfaite. C’est vrai que je fais partie des nominés pour le Ballon d’Or, et je sens que je peux viser une bonne place. C’est excellent pour moi.«