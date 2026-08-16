Vitinha : « Une défaite amer ? Oui, ça reste un trophée, on veut tout gagner »

Ce dimanche, le PSG affrontait Lens lors du Trophée des champions. Malgré une domination parisienne, c’est Lens qui s’est imposé grâce à un but de Thauvin.

Quatre jours après sa victoire contre Aston Villa en Supercoupe d’Europe, le PSG pouvait s’offrir un deuxième trophée ce dimanche avec le Trophée des champions contre le RC Lens au stade Bollaert. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG s’est incliné contre un Lens qui s’est montré réaliste sur sa seule occasion du match (1-0). Au micro de Ligue 1 +, Vitinha a regretté le manque de réalisme de son équipe.

« C’est vraiment un jour triste pour nous »

« Je pense que l’on a fait un très bon match. La première mi-temps était très très bonne. Et la première fois qu’ils ont été dans notre camp, ils ont marqué un but chanceux. Après, il y a eu le rouge qui nous a aidés à encore plus contrôler le match. On s’est procuré des opportunités mais on a manqué d’efficacité. On a pas marqué et c’est difficile quand cela se passe comme ça. Une défaite dure à avaler ? Oui, ça reste un trophée, on veut tout gagner. C’est dommage. C’est vraiment un jour triste pour nous. Mais fier de ce que l’on a fait. Fier du contenu du match. Il fallait juste marquer. On est pas contents parce qu’on a perdu mais c’est comme ça. »