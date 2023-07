Le PSG est à la recherche d’un numéro 9 pour renforcer son effectif. Et un nouveau nom s’est rajouté à la short-list des dirigeants parisiens.

La saison passée, le PSG a souffert de son manque de profondeur de banc, notamment dans le secteur offensif. En dehors du trio Messi-Neymar-Mbappé, les remplaçants, Hugo Ekitike et Carlos Soler, n’ont jamais su saisir leurs chances. Et pour remédier à ce problème, le board parisien cherche à recruter dans ce secteur et est notamment à la recherche d’un numéro 9 d’envergure. Et un nouveau nom s’est rajouté à la short-list des Rouge & Bleu.

La Juventus attend une grosse offre pour Dusan Vlahovic

En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, l’attaquant de la Juventus Turin, Dusan Vlahovic (23 ans), est dans le viseur du PSG pour renforcer son attaque. Selon le spécialiste du mercato, l’international serbe fait partie des quatre cibles du PSG au poste de numéro 9. Si aucune nom n’est donné par le journaliste italien, les dernières rumeurs faisaient état d’un intérêt des Rouge & Bleu pour Harry Kane (Tottenham), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Gonçalo Ramos (Benfica). La piste Victor Osimhen ne semble plus d’actualité en raison des demandes folles (180M€) du président de Naples, Aurelio de Laurentiis.

Cependant, le PSG devra négocier avec la Juventus Turin. En effet, la Vieille Dame ne ferme pas la porte à un départ de son attaquant mais attendrait une grosse offre, pour un joueur encore sous contrat jusqu’en 2026 et qui a déçu depuis son arrivée dans le Piémont en janvier 2022 (23 buts et 6 passes décisives en 63 matches). Et, toujours selon Fabrizio Romano, le champion de France en titre aura de la concurrence dans ce dossier. Le Serbe de 23 ans est surveillé de près par Chelsea et le Bayern Munich, deux clubs qui recherchent activement un attaquant de pointe comme le PSG.