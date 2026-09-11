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Image : PSG.fr

Voici le maillot third du PSG 2026-2027 selon Footy Headlines

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 11 septembre 2026

Alors que la saison vient tout juste de débuter, le maillot third du PSG vient de filtrer. Voici les premières photos.

Depuis plusieurs saisons, le Paris Saint-Germain et Jordan collaborent pour des tuniques aux designs originaux. Et alors que les hommes de Luis Enrique ont repris la compétition depuis environ un mois avec les tuniques domiciles et extérieures, Footy Headlines nous a fait parvenir un leak de la troisième tunique parisienne pour cette saison.

Le leak du maillot third du PSG 2026-2027

Le PSG va porter ses deux étoiles dans toutes les compétitions cette saison

Cette première fuite nous dévoile un maillot à dominante noire, accompagné de plusieurs touches de rouge. La particularité se trouve sur la face avant avec une large bande multicolore au centre de la tunique. Selon Footy Headlines, ce design serait inspiré de l’Afrique. 

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