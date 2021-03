Recruté l’été dernier à Lerverkusen, Kevin Volland (28 ans) fait le bonheur de l’AS Monaco (13 buts et 8 passes décisives en L1). Le club de la Rocher est dans la course au titre, quatrième mais seulement à quatre points du PSG en tête. L’attaquant allemand confie que battre le champion de France en titre a dynamisé le groupe monégasque.

“Une victoire contre le PSG, ça donne de la confiance, ça te booste, surtout si tu enchaînes derrière. Tu te dis que, si tu peux battre Paris, tu peux en faire autant contre les autres. J’ai pu vérifier à cette occasion que Monaco est un club reconnu à l’international. Notre victoire à Paris a eu beaucoup plus de retentissement à l’étranger que lorsqu’on avait battu le Bayern avec Leverkusen“, observe Volland dans France Football. “Le 2-0 au Parc une master class d’un point de vue tactique ? Quand tu travailles un plan de jeu à l’entraînement, tu n’es jamais certain que ça va marcher. Là, ç’a fonctionné à 100 %. Ça n’était pas spectaculaire, mais tactiquement, c’était parfait.”