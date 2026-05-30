Vu d’Angleterre, Mikel Arteta pourrait apporter des surprises dans son XI

Ce samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Si Luis Enrique devrait aligner son équipe type, Mikel Arteta pourrait apporter quelques surprises dans son onze.

C’est le dernier match de la saison européenne 2025-2026. Le PSG et Arsenal s’affrontent en finale de la Ligue des champions ce samedi après-midi sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest. Pour ce choc et pour tenter de conserver son titre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet. Le coach espagnol pourrait aligner son équipe type dès le début de la rencontre pour la première fois depuis… la finale 2025 largement remportée contre l‘Inter Milan (5-0). Seul Matvey Safonov, qui est devenu le numéro 1 à la mi-saison, changerait par rapport au onze aligné par l’ancien sélectionneur de la Roja à Munich le 31 mai 2025. Il prendrait la place de Gianluigi Donnarumma, qui a quitté le club de la capitale l’été dernier pour rejoindre Manchester City. Du côté d’Arsenal, il y a encore des doutes sur le onze qu’alignera Mikel Arteta.

Deux postes pas encore scellés

Dans le couloir droit de sa défense, avec l’absence de Ben White, deux joueurs semblent se disputer la place, Cristhian Mosquera, défenseur central de métier, et Jurriën Timber. Ce dernier a repris l’entraînement collectif quelques jours seulement avant la finale de la Ligue des champions contre le PSG, lui qui a été absent des terrains pendant presque deux mois en raison d’une blessure à la malléole. Malgré cette longue absence et ce manque de rythme, la presse anglaise estime que Mikel Arteta devrait titulariser l’international hollandais lors de la finale. Il devrait donc faire face à Khvicha Kvaratskhelia, très en forme ces dernières semaines. L’autre incertitude dans la composition de départ des Gunners est dans l’identité de celui qui commencera en pointe. Plus grosse recrue du mercato d’Arsenal, Viktor Gyökeres a eu du mal à s’acclimater à son nouvel environnement avec en plus la pression du prix de son transfert en provenance du Sporting CP (73 millions d’euros bonus compris). Il a marqué à 21 reprises en plus de faire trois passes décisives en 54 matches toutes compétitions confondues. Selon la presse britannique, il pourrait débuter cette finale sur le banc, Mikel Arteta préférant titulariser Kai Havertz, un milieu de terrain de formation.