Waldemar Kita a préparé une surprise aux champions d’Europe du PSG

Le 31 mai dernier, le PSG a remporté la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Waldemar Kita, président du FC Nantes, a expliqué avoir préparé une surprise pour les Parisiens ce soir.

Le PSG a inscrit son nom au palmarès de la Ligue des champions la saison dernière après une victoire éclatante en finale contre l’Inter Milan (5-0). Il y a quatre jours, le club de la capitale a remporté la Supercoupe d’Europe face à Tottenham (2-2, 4 t.a.b à 3). Ce dimanche, le PSG commence sa saison 2025-2026 de Ligue 1 avec un déplacement à Nantes en clôture de la première journée. Waldemar Kita, le président des Canaris, a expliqué avoir préparé une surprise pour les champions d’Europe avant le match entre les deux équipes.

« J’espère qu’ils l’apprécieront »

« On peut dire ce qu’on veut de Paris, mais on doit reconnaître son succès. Rien que pour le PSG, le football français a un prix. Nasser fait un super boulot, confie le président nantais dans une interview accordée au JDD. Aujourd’hui, c’est la meilleure équipe du monde. C’est le message que je lui ai envoyé cette semaine. Il ne faut pas être jaloux, mais fier de sa réussite. Je prépare d’ailleurs aux Parisiens une petite surprise avant le match. J’espère qu’ils l’apprécieront. Les champions doivent être honorés.«