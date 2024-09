Depuis son intronisation sur le banc du PSG, le coach Luis Enrique ne cesse de diviser parmi les supporters, suiveurs et observateurs du club de la capitale. Pour sa deuxième année sous les cieux parisiens, le technicien espagnol est on ne peut plus attendu selon Walid Acherchour.

Pour sa première année sur le banc du Paris Saint-Germain, Luis Enrique est parvenu à hisser les siens sur le toit de la France en remportant les trophées nationaux, et dans le dernier carré européen, malgré une élimination frustrante en demi-finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Si les conditions n’allaient pas toutes dans le bon sens pour l’ancien sélectionneur de La Roja comme l’a énuméré l’éditorialiste Walid Acherchour au micro de l’After Foot : « Il devait prendre le travail de Luis Campos, le fait qu’il prenne Ugarte avant qu’il arrive, le fait que l’année d’avant Ekitike reparte, qu’il passe après Galtier … il venait d’arriver« , pour l’exercice 2024/2025, son deuxième en tant que parisien, Luis Enrique peut moins se cacher, toujours selon Walid Acherchour. Ce dernier évoque la désormais mise en première ligne du technicien espagnol : « Luis Enrique est désormais en première ligne. Cette année c’est son projet et pour l’instant j’ai des doutes. Ses choix avec Mendes que tu mets dans les 3 de derrière en LDC, Doué en faux numéro 9. L’exigence elle monte, et il va falloir qu’il assume« , a-t-il déclaré au cours de l’émission l’After Foot de ce mardi 24 septembre.