Walid Regragui : « On a de bonnes relations avec le PSG »

Achraf Hakmi a été l’un des joueurs du PSG qui a le plus joué la saison dernière. Son sélectionneur, Walid Regragui, indique avoir de bonnes relations avec le PSG sur la gestion du latéral droit.

Achraf Hakimi est l’un des cadres du PSG et de la sélection marocaine. Le latéral droit a énormément joué la saison dernière. Malgré cela, il joue encore régulièrement en ce début d’exercice 2025-2026 et aligne les bonnes performances. Il a participé à l’intégralité des matches du PSG cette saison (10) avec huit titularisations et sept rencontres jouées en intégralité. Avec le Maroc, il avait soufflé lors du deuxième match de la trêve internationale de septembre et a joué les deux matches en intégralité lors de celle d’octobre.

« Il est sous contrat avec le PSG et ils le gèrent bien »

Interrogé sur sa gestion d’Achraf Hakimi et de ses relations avec le PSG à ce sujet, Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, a été catégorique à ce sujet. « On a de bonnes relations avec le PSG. On a trouvé un accord pour les Jeux Olympiques, on l’a fait souffler… Il est sous contrat avec le PSG et ils le gèrent bien », explique Walid Regragui dans des propos relayés par Foot Mercato.