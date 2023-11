Pour son premier déplacement avec l’Équipe de France, Warren Zaïre-Emery a dû présenter une autorisation parentale de sortie de territoire pour se rendre en Grèce.

Le grand moment approche pour Warren Zaïre-Emery qui devrait toucher ses premiers ballons avec l’Équipe de France durant cette trêve internationale. Mais avant de pouvoir espérer enfiler le maillot bleu, le jeune Parisien a dû fournir quelques papiers pour pouvoir monter dans l’avion avec les 23 convoqués. Si les Bleus recevront Gibraltar, à Nice, ce samedi 18 novembre, les hommes de Didier Deschamps s’envoleront vers la Grèce pour leur deuxième rencontre, mardi 21 novembre prochain. Afin de pouvoir embarquer, le milieu de terrain de 17 ans a dû faire remplir à ses parents une autorisation de sortie de territoire.

La loi française l’impose

Depuis le 15 janvier 2017, et « l’entrée en vigueur d’un décret d’application, tout mineur résidant en France, quelle que soit sa nationalité, souhaitant quitter le territoire français « non accompagné par au moins un de ses parents (ou par toute personne détentrice de l’autorité parentale) », ne peut plus le faire sans délivrer une autorisation préalable », précise la loi française. Tout est en règle pour Warren Zaïre-Emery, qui peut déjà se préparer à fouler la pelouse. Les Bleus déjà qualifiés pour l’Euro 2024, le milieu de terrain devrait se greffer à la rotation, comme l’a laissé sous-entendre Didier Deschamps en conférence de presse.