Warren Zaïre-Emery buteur mais sorti sur blessure

La première sélection de Warren Zaïre-Emery avec l’équipe de France a été mouvementé. Buteur, le titi du PSG a dû sortir sur blessure avant la 20e minute de jeu.

Sélectionné pour la première fois par Didier Deschamps lors de ce rassemblement de novembre, Warren Zaïre-Emery a été titularisé par le sélectionneur des Bleus lors du match des Eliminatoires à l’Euro 2024 contre Gibraltar. Le titi du PSG a parfaitement fêter sa première sélection avec un but, le troisième de la rencontre après seulement 16 minutes de jeu. Sur le côté droit de la surface de réparation, Kingsley Coman déborde et entre dans la surface. Le joueur du Bayern Munich centre alors pour Warren Zaïre-Emery, qui se jette au premier poteau et marque, d’une frappe du pied droit (3-0, 16e). En faisant trembler les filets, il est devenu, à 17 ans et 255 jours, le plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe de France. Une joie de courte durée puisque quatre minutes plus tard, il a dû quitter le terrain en raison d’une blessure.

A voir aussi : Warren Zaïre-Emery : « Le plus important ce n’est pas d’y être, c’est d’y rester »

Mbappé également buteur

Sur l’action de son but, le numéro 33 du PSG a subi une très grosse faute d’Ethan Santos. Il est resté au sol, en dehors des limites du terrain après s’être fait marcher sur la cheville. Il a quitté le terrain et laissé sa place à Youssouf Fofana. Les prochaines heures devraient nous apporter un peu plus de précision sur la nature de la blessure du titi parisien et sa possible durée d’indisponibilité. Après cette grosse faute, Ethan Santos a reçu un carton rouge direct. L’arbitre de la rencontre a été consulté la VAR avant de prendre sa décision. La France gagne actuellement 7-0 en 37 minutes, avec un but – sur penalty – de Kylian Mbappé. Son 44e avec la France en 74 sélections. Selon le journaliste bord terrain de TF1, Saber Desfarges, Warren Zaïre-Emery va quitter l’Allianz Riviera afin de passer des examens à l’hôpital. De son côté, l’Equipe explique que le milieu parisien a quitté le banc aidé par deux kinésithérapeutes. Avant ça, après plusieurs minutes de manipulation par les médecins, Didier Deschamps a envoyé Youssouf Fofana pour remplacer le titi. Capable de marcher sans aide, Zaïre-Emery continuait tout de même à grimacer sur le banc, alors que le staff appliquait des poches de glace sur sa jambe, conclut le quotidien sportif. Au micro de TF1, Didier Deschamps a donné des nouvelles de son joueur. « Sa cheville a bien gonflé. Il va passer des examens, en espérant que ce ne soit pas trop grave pour lui. C’est le seul point noir de cette mi-temps.«