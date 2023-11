Warren Zaïre-Emery convoqué par Didier Deschamps ?

Warren Zaïre-Emery réalise un magnifique début de saison. Le titi du PSG pourrait être convoqué par Didier Deschamps lors de la prochaine trêve internationale.

Titulaire indiscutable avec le PSG depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery réalise des prestations de haut vol sur le terrain. En 12 matches toutes compétitions confondues, il a marqué un but et délivré cinq passes décisives. Il est d’ailleurs le meilleur passeur de la Ligue des Champions avec trois offrandes. Autre ses statistiques, il est partout sur le terrain et se projette très souvent vers l’avant, arrivant à déjouer les blocs adversaires. Déjà performant lors de ses premiers pas sous le maillot de son club formateur la saison dernière, il confirme tous les espoirs placés en lui.

Il a tapé dans l’œil de Didier Deschamps

Depuis le début de l’exercice 2023-2024, il a été convoqué à chaque rassemblement de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry ayant même fait de lui son capitaine. Sur le terrain avec les Bleuets, il joue comme au PSG. À la mi-novembre, une nouvelle trêve internationale va avoir lieu. Le milieu de terrain (17 ans) pourrait être convoqué en équipe de France, mais pas chez les Espoirs. Selon les informations de RMC Sport, Warren Zaïre-Emery a tapé dans l’œil de Didier Deschamps. Le sélectionneur tricolore pourrait même le convoquer lors de sa prochaine liste, le 9 novembre, pour les matches de qualification à l’Euro 2024 contre Gibraltar (18 novembre) et la Grèce (21 novembre). « Ça n’étonnerait pas grand monde au regard de ces prestations« , avance Fabrice Hawkins. Pour rappel, s’il devait jouer contre Gibraltar, il deviendrait, à 17 ans, 8 mois et 10 jours, le plus jeune international français depuis 1945.