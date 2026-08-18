Warren Zaïre-Emery dégringole au classement du Golden Boy 2026

Auteur d’une saison XXL avec le PSG, Warren Zaïre-Emery fait partie des favoris pour remporter le Golden Boy. Dans le dernier classement, il a tout de même perdu deux places.

Comme chaque année, Tuttosport nomme le meilleur joueur de moins de 21 ans d’Europe. La saison dernière, c’était Désiré Doué qui avait remporté la distinction. Lors de cette édition 2026, quatre joueurs du PSG figurent dans la liste des 100 prétendants au Golden Boy. Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Dro Fernandez sont en effet en course pour ce trophée. Si les trois derniers cités ne figurent pas parmi les favoris, le numéro 33 parisien est l’un des prétendants au titre.

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Désormais hors du podium

Auteur d’une très belle saison 2025-2026 sous le maillot du PSG, que ce soit à son poste de milieu de terrain ou au poste de latéral droit quand il fallait suppléer Achraf Hakimi, le titi parisien était même considéré comme le favori numéro 1 à la succession de Désiré Doué. Mais dans le dernier classement dévoilé par Tuttosport, l’international français (20 ans) a perdu deux places. Il se classe désormais quatrième derrière Pau Cubarsí, qui a remporté la Coupe du monde avec l’Espagne, Lamine Yamal, qui ne peut pas remporter le trophée l’ayant déjà gagné dans le passé, et Yan Diomande, pisté par le PSG et qui a rejoint le Real Madrid cet été.