Warren Zaïre-Emery a reçu le trophée de meilleur espoir de la saison. Au moment d’évoquer le joueur qui l’a le plus impressionné, il a cité l’un de ses anciens coéquipiers au PSG, Marco Verratti.

Warren Zaïre-Emery est un des cadres de Luis Enrique cette saison. Le titi du PSG (18 ans) a joué 41 matches toutes compétitions confondues pour quatre buts et sept passes décisives. Ses performances dans son club formateur lui ont permis de devenir international français. Hier soir, Warren Zaïre-Emery a été élu meilleur espoir de la saison 2023-2024 de Ligue 1 et a été nommé dans le XI type de la saison.

A voir aussi : Officiel – Warren Zaïre-Emery prolonge au PSG

« Pour moi, c’était l’un des meilleurs milieux de terrain du monde »

À l’issue de la réception de son prix, le numéro 33 du PSG a été questionné sur le joueur qui l’avait le plus impressionné depuis le début de sa carrière. Et le milieu de terrain, qui a récemment prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2029, a cité le nom d’un de ses anciens coéquipiers chez les Rouge & Bleu, Marco Verratti. « Le joueur qui m’a le plus impressionné et sur qui j’ai pris exemple, c’est Marco Verratti. Pour moi, c’était l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Je le regardais au quotidien comme j’essaye de regarder la plupart des milieux pour être le plus performant possible. »