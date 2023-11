Warren Zaïre-Emery devrait bien être convoqué par Deschamps

Warren Zaïre-Emery réalise un très bon début de saison sous le maillot du PSG. Ses performances devraient être récompensées par une sélection avec l’équipe de France.

Warren Zaïre-Emery est un titulaire indiscutable sous le maillot du PSG cette saison. Le titi parisien est très performant sur le terrain et affiche déjà de belles statistiques avec deux buts et cinq passes décisives, dont trois en Ligue des champions, meilleur passeur de la compétition. Ses performances ont été récompensées par une sélection en équipe de France Espoirs. Thierry Henry lui confiant même le brassard de capitaine. Mais après deux rassemblements, il devra monter à l’étage supérieur lors de la prochaine trêve internationale.

A voir aussi : Ses ambitions, sa relation avec le terrain… Warren Zaïre-Emery se confie

Il pourrait s’offrir un record de précocité

Selon les informations du Parisien, le numéro 33 du PSG devrait bien faire son apparition dans la liste de Didier Deschamps jeudi après-midi pour les matches contre Gibraltar et la Grèce, derniers des Qualifications à l’Euro 2024. « La première convocation de l’adolescent de 17 ans ne constituerait pas, à proprement parler, une surprise. Elle s’inscrit, même, dans l’air du temps. L’attrait du staff tricolore pour le natif de Montreuil remonte déjà, en effet, à de nombreuses semaines. Et l’hypothèse de l’appeler chez les A a pris, chaque jour, davantage de consistance au point de s’imposer à l’évidence. » Pour rappel, s’il est convoqué et qu’il joue contre Gibraltar, il deviendra le plus jeune joueur, à 17 ans 8 mois et 10 jours, à débuter avec la France depuis 1945. Ce sera également le cas s’il joue contre les Grecs, trois jours plus tard.