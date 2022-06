Le PSG devrait bientôt officialiser la signature du premier contrat professionnel d’Ismaël Gharbi. Le jeune milieu de terrain (18 ans) devrait signer un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2025, avec son club formateur. Mais ce n’est pas le dernier qui devrait devenir professionnel dans les prochaines semaines.

Warren Zaire-Emery en passe de devenir pro

Warren Zaire-Emery est l’un des joueurs les plus prometteurs de la formation du PSG. Le jeune milieu de terrain (16 ans) affiche une aisance sur le terrain et a été plusieurs fois surclassé cette saison pour jouer avec l’équipe U19 entraîné par Zoumana Camara. Également surclassé en Equipe de France, il a été l’un des protagonistes de la victoire de la France U17 lors de l’Euro de la catégorie. Avec son talent, il attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Mais il a décidé de rester dans son club formateur. Selon les informations de Loïc Tanzi, il sera le prochain à signer son premier contrat professionnel, au début du mois de juillet.