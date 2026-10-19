Warren Zaïre-Emery et l’envie d’une place toujours plus importante dans le collectif du PSG

La saison dernière, Warren Zaïre-Emery a été le joueur le plus utilisé par Luis Enrique. Le titi du PSG souhaite occuper une place toujours plus importante dans le collectif du PSG.

Avec sa polyvalence, Warren Zaïre-Emery a été le joueur le plus utilisé la saison dernière par Luis Enrique. Le titi du PSG a essentiellement évolué au milieu de terrain, son poste de prédilection, mais également au poste de latéral. S’il a été énormément sur le terrain lors de l’exercice 2025-2026, il a tout de même commencé la finale de la Ligue des champions sur le banc, le coach parisien préférant titulariser Fabián Ruiz au milieu et Achraf Hakimi au poste de latéral droit, même s’ils revenaient tout juste de blessure. Luis Enrique s’en était excusé auprès de l’international français devant la presse. Cette saison, Warren Zaïre-Emery veut démontrer qu’il y occupe une place centrale et il aura à cœur de prétendre, encore, à un rôle de choix mardi pour la réception de Barcelone. Sa titularisation face à Manchester City (4-2), au détriment de João Neves, a été une première occasion de reprendre du terrain et un premier signal fort envoyé par le coach espagnol, toujours aussi élogieux à son égard, avance Le Parisien.

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Warren Zaïre-Emery n’est pas du genre à s’apitoyer sur son sort

La finale contre Arsenal a été un épisode douloureux pour le numéro 33 du PSG, qui avait eu du mal à masquer sa tristesse auprès de ses proches. Les mots de son entraîneur à l’issue de la rencontre l’avaient touché et traduisaient la relation de confiance qui les unit, lance le quotidien sportif. Warren Zaïre-Emery n’est pas du genre à s’apitoyer sur son sort, mais plutôt à se battre pour montrer qu’il mérite de jouer. Son intensité physique, sa domination athlétique et son volume de jeu, à la fois comme latéral et comme relayeur, lui avaient permis de faire partie des cadres de la dernière campagne européenne, souligne Le Parisien. Depuis les quelques zones de turbulences rencontrées lors de la saison 2024-2025, il n’a pas rechigné à la tâche et a prouvé sa capacité à interpréter plusieurs rôles qui lui ont permis de ne jamais disparaître du paysage, conclut Le Parisien.