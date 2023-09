Warren Zaïre-Emery et sa joie d’être capitaine des Espoirs

Appelé pour la première fois en équipe de France Espoirs, Warren Zaïre-Emery a vécu un baptême du feu inattendu avec une titularisation et le brassard de capitaine sur le bras. Le titi du PSG n’a pas caché sa fierté d’avoir été désigné capitaine par Thierry Henry.

Warren Zaïre-Emery fait tout plus vite que les autres. La saison dernière, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à jouer un match avec le PSG, à seulement 16 ans. Tout au long l’exercice précédent, il n’a cessé de s’offrir des records de précocité au sein de son club formateur. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison sous les ordres de Luis Enrique, il a été récompensé de ses très belles performances par une convocation en équipe de France Espoirs à 17 ans. Thierry Henry, son nouveau sélectionneur, lui a donné une grosse responsabilité en lui confiant le brassard de capitaine. Un brassard qui ne l’a pas perturbé lors de la victoire des Bleuets contre le Danemark hier (4-1), lui qui a été dans la lignée de ses performances avec le PSG. À l’issue de la rencontre, il s’est dit fier d’avoir été nommé capitaine des Espoirs.

« Je vais essayer d’être le meilleur capitaine »

« Je suis très très content d’être capitaine de la sélection des Espoirs. On commence très bien les choses avec une première victoire qui nous lance très bien. En espérant que cela va continuer comme ça pour le tour de qualification que l’on a contre la Slovénie, lance le titi du PSG au micro de la Chaîne l’Equipe. Comment ça s’est passé l’annonce de mon capitanat ? Il est venu me parler (Thierry Henry, NDLR), il m’a dit ce qu’il attendait de moi, ce qu’il voulait. Après moi, je lui ai dit que cela ne me posait pas de problème. C’est quelque chose de bien, ça permet aussi de m’ouvrir, ce que je fais très peu. Je vais essayer d’être le meilleur capitaine.«